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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

نمایشگاه عکس«مقاومت» در نیشابور بر پا شد

نمایشگاه عکس«مقاومت» در نیشابور بر پا شد

مشهد- همزمان با برگزاری یادواره بيش از ۱۵۰ شهید عملیات غرور آفرین بدر در نیشابور نمایشگاه عکسی با عنوان «مقاومت» در این شهرستان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برپا شده است محمدعلی عابدی عکاس هنرمند نیشابوری اثار خود از دفاع مقدس را به قاب تصویر درآورده است.

در این نمایشگاه تعداد ۵۰ اثر به صورت رنگی در ابعاد ۵۰.۷۰ با موضوع عملیات بدر در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مسئول روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در حاشیه برپایی این نمایشگاه به مهر گفت: عملیات «بدر» اسفند ۱۳۶۳در منطقه «هورالهویزه» و «جزیره مجنون» با رمز یا فاطمه الزهرا(س) انجام شد که در این عملیات‌ رزمندگان دلاورنیشابوری به فرماندهی شهید سید احمد عابدی  فرمانده گردان عبدالله با تمام قدرت، توان و شجاعت کامل حاضر شدند.

وی افزود: این نمایشگاه که همزمان با یادواره ۱۵۰ شهید این عملیات در این شهرستان برگزار شده است گوشه ای از ایثار و فداكاری های این دلاوران را از دریچه دوربین محمدعلی عابدی به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شهرستان نیشابور میزبان یادواره بیش از ۱۵۰ شهید عملیات بدر در محل فرهنگسرای سیمرغ با حضور میهمانان کشوری همراه با برنامه های خاطره گویی و مداحی برگزار می شود.                                                                                                                

کد مطلب 2516156

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