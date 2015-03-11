۴۰ درصد آب مصرفی خانوارهای اردبیل برای شستشو است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته مدیریت مصرف آب در اردبیل افزود: این رقم در پایان سال ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش می یابد .

وی با تاکید بر اینکه مصارف خانگی یکی از محل های صرفه جویی آب است، متذکر شد: با رسیدن پایان سال و رسم خانه تکانی صرفه جویی و اجتناب از زیاده روی در مصرف آب از ضروریتهای است که باید شهروندان مد نظر داشته باشند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان ادامه داد: خانه تکانی رسمی است که هرساله خانواده های ایرانی آن را انجام داده و حساسیت خاصی نیز روی آن دارند و البته عمده خانه تکانی ها در شستشوی ها صورت می گیرد .

وی با اشاره به عدم وجود مشکل در تامین آب شرب در استان بویژه در شهر اردبیل یادآور شد: با این وجود افزایش تراکم ساختمانها، نزدیکی به پایان سال، عدم رعایت شهروندان و کنترل کارکرد مصرف آب نسبت به سایر ماههای سال شرکت آبفا را با مشکل مواجه کرده که طبق گزارش سامانه ۱۲۲ در اکثر مناطق به خصوص در طبقات بالا با افت فشار مواجه هستیم .

حسن زاده از مردم استان اردبیل خواست با توجه به محدودیت منابع آبی فرهنگ استفاده بهینه از آب را مدیریت کرده تا تمام شهروندان بتوانند از این نعمت الهی بهره مند شوند .