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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۲

در دومین روز از اجلاس خبرگان رهبری:

«حسینی بوشهری و رئیسی» به عنوان کارپردازان هیات رئیسه انتخاب شدند

«حسینی بوشهری و رئیسی» به عنوان کارپردازان هیات رئیسه انتخاب شدند

اعضای مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله حسینی بوشهری را به عنوان کارپرداز فرهنگی و حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی را به عنوان کارپرداز اداری و مالی هیات رئیسه انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر در دومین روز اجلاسیه هفدهم خبرگان رهبری، پس از نطق پیش از دستور چند تن از نمایندگان، رأی گیری جهت انتخاب دو کارپرداز هیات رئیسه انجام گرفت.

بر این اساس آیت‌الله حسینی بوشهری به عنوان کارپرداز فرهنگی و حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به عنوان کارپرداز اداری و مالی هیات رئیسه مجلس خبرگان برگزیده شدند.

گفتنی است روز گذشته(سه‌شنبه) با رای اکثریت اعضای خبرگان، آیت الله هاشمی شاهرودی به عنوان نایب رئیس اول، آیت الله موحدی کرمانی نایب رئیس دوم، و آیات دری نجفی آبادی و سیداحمد خاتمی به عنوان دو منشی هیات رئیسه انتخاب شدند.

کد مطلب 2516163

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