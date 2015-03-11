اعلام جزئیات پذیرش دانش پژوه بین المللی در سطح ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه پذیرش دانش پژوه سطح چهار رشته تخصصی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی و عربی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به این شرح منتشر شده است.
با استمداد از عنایات و الطاف لایزال ربوبی و تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و در راستای وظایف و اهداف حوزه های علمیه، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره های ذیل می کند:
سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی
سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی
امتیازات:
- اعطای مدرک رسمی سطح چهار تخصصی رشته مطالعات اسلامی حوزه علمیه قم؛
- بهره مندی از اساتید زباندان و توانمند حوزه و دانشگاه و استفاده از فضای آموزشی؛
- بهره مندی از کتابخانه تخصصی و مشاوره های آموزشی و پژوهشی؛
- اجرای کلاس های آموزشی دوره به زبان دوم؛
- برگزاری کارگاه های تخصصی علمی-پژوهشی با دعوت از اساتید موفق و مجرّب بین المللی؛
- اعطای کمک هزینه تحصیلی طبق آیین نامه.
الف)شرایط پذیرش:
- شرایط عمومی:
- اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه؛
- داشتن روحیه و انگیزه کافی برای فعالیت در عرصه بین الملل؛
- حداکثر سن ۳۵ سال؛
- ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت؛
- تابعیت ایرانی؛
- اتمام پایه دهم حوزه حداکثر تا پایان شهریور ۹۴ (کتبی و شفاهی)؛
- اتمام سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد دانشگاه (تطبیق شده با حوزه) حداکثر تا پایان شهریور ۹۴.
- شرایط اختصاصی:
- تسلط بر زبان مربوطه در حد مکالمه پیشرفته(بطور مثال: Interchange ۳)؛
- موفقیت در آزمون کتبی؛
- شرکت در ۶ جلسه کلاس های پذیرشی؛
- موفقیت در مصاحبه علمی؛
- شرکت در اردوی پذیرشی؛
- تعهد به اختصاص وقت کافی به برنامه موسسه و عدم تحصیل همزمان در مراکز رسمی دیگر و همچنین تعهد به انجام فعالیت های مرتبط با موسسه برابر با مدت تحصیل.
به گزارش مهر، ثبت نام برای این دوره تا ۵ اردیبهشت ادامه دارد و آزمون در صبح و عصر روز ۱۸ اردیبهشت برگزار می شود.
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