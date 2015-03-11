  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

ثبت نام تا اردیبهشت ادامه دارد؛

اعلام جزئیات پذیرش دانش پژوه بین المللی در سطح ۴

اعلام جزئیات پذیرش دانش پژوه بین المللی در سطح ۴

مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری ۲ دوره به زبانهای انگلیسی و عربی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه پذیرش دانش پژوه سطح چهار رشته تخصصی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی و عربی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به این شرح منتشر شده است.

با استمداد از عنایات و الطاف لایزال ربوبی و تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و در راستای وظایف و اهداف حوزه های علمیه، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره های ذیل می کند:

سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی

امتیازات:

  • اعطای مدرک رسمی سطح چهار تخصصی رشته مطالعات اسلامی حوزه علمیه قم؛
  • بهره مندی از اساتید زباندان و توانمند حوزه و دانشگاه و استفاده از فضای آموزشی؛
  • بهره مندی از کتابخانه تخصصی و مشاوره های آموزشی و پژوهشی؛
  • اجرای کلاس های آموزشی دوره به زبان دوم؛
  • برگزاری کارگاه های تخصصی علمی-پژوهشی با دعوت از اساتید موفق و مجرّب بین المللی؛
  • اعطای کمک هزینه تحصیلی طبق آیین نامه.

الف)شرایط پذیرش:

  • شرایط عمومی:
  • اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه؛
  • داشتن روحیه و انگیزه کافی برای فعالیت در عرصه بین الملل؛
  • حداکثر سن ۳۵ سال؛
  • ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت؛
  • تابعیت ایرانی؛
  • اتمام پایه دهم حوزه حداکثر تا پایان شهریور ۹۴ (کتبی و شفاهی)؛
  • اتمام سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد دانشگاه (تطبیق شده با حوزه) حداکثر تا پایان شهریور ۹۴.
  • شرایط اختصاصی:
  • تسلط بر زبان مربوطه در حد مکالمه پیشرفته(بطور مثال: Interchange ۳)؛
  • موفقیت در آزمون کتبی؛
  • شرکت در ۶ جلسه کلاس های پذیرشی؛
  • موفقیت در مصاحبه علمی؛
  • شرکت در اردوی پذیرشی؛
  • تعهد به اختصاص وقت کافی به برنامه موسسه و عدم تحصیل همزمان در مراکز رسمی دیگر و همچنین تعهد به انجام فعالیت های مرتبط با موسسه برابر با مدت تحصیل.

به گزارش مهر، ثبت نام برای این دوره تا ۵ اردیبهشت ادامه دارد و آزمون در صبح و عصر روز ۱۸ اردیبهشت برگزار می شود.

کد مطلب 2516170
ندا نظری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها