اعلام جزئیات پذیرش دانش پژوه بین المللی در سطح ۴

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه پذیرش دانش پژوه سطح چهار رشته تخصصی مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی و عربی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ به این شرح منتشر شده است.

با استمداد از عنایات و الطاف لایزال ربوبی و تحت عنایات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و در راستای وظایف و اهداف حوزه های علمیه، مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه به منظور تربیت استاد و پژوهشگر در عرصه بین الملل، اقدام به برگزاری دوره های ذیل می کند:

سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان انگلیسی

سطح چهار رشته مطالعات اسلامی به زبان عربی

امتیازات:

اعطای مدرک رسمی سطح چهار تخصصی رشته مطالعات اسلامی حوزه علمیه قم؛

بهره مندی از اساتید زباندان و توانمند حوزه و دانشگاه و استفاده از فضای آموزشی؛

بهره مندی از کتابخانه تخصصی و مشاوره های آموزشی و پژوهشی؛

اجرای کلاس های آموزشی دوره به زبان دوم؛

برگزاری کارگاه های تخصصی علمی-پژوهشی با دعوت از اساتید موفق و مجرّب بین المللی؛

اعطای کمک هزینه تحصیلی طبق آیین نامه.

الف)شرایط پذیرش:

شرایط عمومی:

اشتغال به تحصیل در حوزه های علمیه؛

داشتن روحیه و انگیزه کافی برای فعالیت در عرصه بین الملل؛

حداکثر سن ۳۵ سال؛

ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت؛

تابعیت ایرانی؛

اتمام پایه دهم حوزه حداکثر تا پایان شهریور ۹۴ (کتبی و شفاهی)؛

اتمام سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد دانشگاه (تطبیق شده با حوزه) حداکثر تا پایان شهریور ۹۴.

شرایط اختصاصی:

تسلط بر زبان مربوطه در حد مکالمه پیشرفته(بطور مثال: Interchange ۳)؛

موفقیت در آزمون کتبی؛

شرکت در ۶ جلسه کلاس های پذیرشی؛

موفقیت در مصاحبه علمی؛

شرکت در اردوی پذیرشی؛

تعهد به اختصاص وقت کافی به برنامه موسسه و عدم تحصیل همزمان در مراکز رسمی دیگر و همچنین تعهد به انجام فعالیت های مرتبط با موسسه برابر با مدت تحصیل.

به گزارش مهر، ثبت نام برای این دوره تا ۵ اردیبهشت ادامه دارد و آزمون در صبح و عصر روز ۱۸ اردیبهشت برگزار می شود.