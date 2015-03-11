سید رضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوعات مختلفی از جمله صدور رای عجیب کمیته فوتسال درباره دیدار نیمه تمام لیگ برتر، احتمال کنارگذاشته شدنش از ریاست کمیته فوتسال، برنامه فصل آینده لیگ برتر فوتسال و همچنین ایجاد تغییرات در کمیته فوتسال پرداخت که مشروح گفتگوی وی در زیر می‌آید:

میزبانی ایران بد موقع اعلام شد!

افتخاری درباره اتفاقات و حواشی روزهای پایانی لیگ برتر فوتسال، اظهار کرد: این مسائل قابل پیش‌بینی بود و مثل فَنری بود که به یکباره رها شده است! البته میزبانی ایران در مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا هم در این موضوع بی‎تاثیر نیست. با اعلام میزبانی ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، کار ما سخت‌تر شد و حساسیت‌ها بالاتر رفت. به نظرم میزبانی ایران را بدموقع اعلام کردند!

عسگری هم اشتباهات داوری بازی گیتی پسند با پایاسازه را تایید کرد

رئیس کمیته فوتسال با اشاره به تصمیم نهایی سازمان لیگ برای برگزاری ۲۰ دقیقه‌ای بازی نیمه‌تمام شهروند ساری و شهرداری ساوه، تاکید کرد: در آن جلسه درباره گیتی پسند هم صحبت شد. اشتباه داور در بازی این تیم با پایاسازه کاملا محرز بود و حتی حسین عسگری (رئیس دپارتمان داوری) هم آن را تایید کرد که حق گیتی پسند ضایع شد. با این حال تصمیم‌گیری درباره این بازی در اختیار کمیته فوتسال نبود و ما آن را به کمیته انضباطی ارجاع دادیم.

دلیل برگزاری بازی نیمه تمام در شب چهارشنبه‌سوری

افتخاری در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان نامناسب برگزاری بازی نیمه‌تمام شهروند با شهرداری در شب چهارشنبه آخر سال، تصریح کرد: اولا که ورزشگاه ساوه داخل شهر نیست. ثانیا این بازی ظهر برگزار می‌شود نه شب! اتفاقا در جلسه بحث چهارشنبه سوری هم مطرح شد ولی قرار نیست اتفاق خاصی رخ بدهد. اینها مسائلی است که خودمان بزرگ می‌کنیم چون روز سه شنبه که آتشبازی نمی‌کنند! ضمن اینکه برای برگزاری بازی در روزهای دیگر محدودیت داشتیم چون تیم شهرداری این هفته عازم اهواز می‌شود و برای همین برگزاری بازی در روزهای یکشنبه و دوشنبه بی‌معنا بود. روز چهارشنبه هم برای برگزاری این مسابقه دیر می‌شد.

به تورنمنت پرتغال دعوت شدیم

وی در ادامه درباره برنامه‌های تیم ملی فوتسال برای سال آینده، تاکید کرد: قرار است «خسوس کاندلاس» سرمربی تیم ملی سال جدید به ایران بیاید و برنامه‌ها را پیش ببریم. در حال حاضر دعوتنامه‌ای از پرتغال دریافت کرده‌ایم که به تورنمنتی در این کشور دعوت شده‌ایم. قرار است اول تا هشتم تیرماه تیم ملی را به پرتغال ببریم. البته فعلا حضور ایران و پرتغال در این تورنمنت قطعی است و دو تیم دیگر مشخص نشده است.

احتمال آغاز لیگ فوتسال قبل از ماه رمضان

رئیس کمیته فوتسال همچنین درباره برنامه ریزی این کمیته برای فصل آینده، تاکید کرد: مردادماه سال آینده که مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا را در ایران خواهیم داشت. هدف ما این است که لیگ برتر را بلافاصله بعد از پایان تورنمنت پرتغال آغاز کنیم. البته ممکن است به ماه رمضان هم بخوریم که مشکلی نیست و مسابقات را شب‌ها برگزار خواهیم کرد. ما باید لیگ را قبل از شروع مسابقات جام ملت‌های آسیا تمام کنیم.

هر موقع تشخیص بدهم جلسه کمیته فنی برگزار می‌شود

افتخاری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تشکیل جلسات کمیته فنی، گفت: فعلا که درگیر مسابقات لیگ هستیم و برگزاری جلسه هم فایده‌ای ندارد چون قرار نیست تصمیم خاصی بگیریم. اگر من مسئول فوتسال هستم، خودم تشخیص می‌دهم که چه زمانی جلسات تشکیل شود.

پاسخی به صحبت‌های شمس ندارم

وی درباره مصاحبه‌های تند حسین شمس تصریح کرد: هیچ پاسخی به صحبت‌های شمس ندارم و قصد ندارم جوابی به حرف‌هایش بدهم.

معرفی اعضای جدید کمیته فوتسال در سال جدید

رئیس کمیته فوتسال درباره احتمال ایجاد تغییرات در کمیته فنی با توجه به صحبت‌های حسین شمس که گفته بود «در جلساتی که افتخاری باشد، حضور نمی‌یابم»، اظهار کرد: درباره صحبت‌های شمس که باید از خودش بپرسید ولی اعضای کمیته فنی را سال آینده معرفی خواهم کرد.

از کفاشیان می‌خواهم امروز از فوتسال بروم!

افتخاری همچنین درباره اینکه از انتخاب عباس ترابیان به عنوان رئیس کمیته فنی به عنوان زمینه‌سازی برای برکناری‌ وی از کمیته فوتسال یاد می‌شود، گفت: بگذار هر چه دوست دارند بگویند. من از کفاشیان می‌خواهم همین امروز از فوتسال بروم. اینجا چیزی جز دردسر ندارد ولی اینهایی که گفتید فقط ذهنیت‌هایی است که درباره تغییرات وجود دارد و واقعی نیست.

من و ترابیان مشکلی با هم نداریم

وی ادامه داد: قبل از آنکه من به کمیته فوتسال بیایم، عباس ترابیان مسئول بود و کارها را پیش می‌برد. الان هم ایشان به کمیته فوتسال کمک می‌کند. ما داریم با همکاری همدیگر کارها را پیش می‌بریم و مشکلی با یکدیگر نداریم.

خودم تصمیم می‌گیرم بمانم یا بروم؛ باج هم نمی‌دهم!

«گاهی اوقات بعضی‌ها ساز خودشان را می‌زنند و برای فوتسال کاری نمی‌کنند. فوتسال فقط شده منبع درآمد این عده.» رئیس کمیته فوتسال در پایان با بیان این جمله و بدون اینکه از شخصی نام ببرد، تصریح کرد: هر اتفاقی برای من رخ بدهد خیر است. تا دیروز یک عده به هم می‌پریدند ولی حالا برای رسیدن به هدفشان با هم مشترک و متحد شده‌اند. همه اینها را جمع کنند زورشان به من نمی‌رسد. خودم تصمیم می‌گیرم بمانم یا بروم. من با قدرت به کارم ادامه می‌دهم؛ زیر بار حرف زور نمی‌روم و به هیچکس هم باج نمی‌دهم!