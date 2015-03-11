ایجاد شعب موسسه امیر بیان در همه استانها/ فعالیت پژوهشگاه تبلیغ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سامان هادی پور ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله علوی گرگانی با اشاره به فعالیت موسسه خطابه امیر بیان عنوان کرد: این موسسه جهت رفع یک خلأ مهم در حوزه علمیه که همواره مورد تأکید بوده است یعنی بحث خطابه فعالیت پژوهشی می‌کند.

وی گفت: موسسه خطابه امیر بیان با بررسی قرآن، نهج البلاغه، روایات اهل بیت(س)، علوم روز و سخن بزرگان ۹۰۰ ساعت دوره آموزشی را برگزار کرده است.

مدیر موسسه تخصصی خطابه امیر بیان ادامه داد: این موسسه در ابتدا با ۱۲۰ نفر کلاس‌های خود را آغاز کرد اما در سال جاری هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده‌اند که ۸۰۰ نفر مورد پذیرش قرار گرفتند.

وی افزود: با توجه به هجمه‌های فرهنگی غرب علیه شیعیان، توسط این موسسه استان‌های آسیب پذیر شناسایی شدند که برای جلوگیری از این هجمه‌ها طی ۱۵ سال آینده در استان‌های کشور ۳۱ شعبه ایجاد خواهد شد.

حجت الاسلام هادی پور ادامه داد: سال گذشته شعبه‌های این موسسه در تهران با ۲۵۰ طلبه و در اصفهان با ۳۵۰ طلبه ایجاد شد و در استان‌های شیراز، مشهد، یزد، کرمان و لرستان نیز در آینده نزدیک شعبه‌ای از موسسه ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های تربیت مدرس خطابه در این موسسه افزود: تاکنون ۱۰ استاد خطابه در موسسه تخصصی خطابه امیر بیان تربیت شده‌اند.

مدیر موسسه تخصصی خطابه امیر بیان گفت: پژوهشگاه تبلیغ در این مرکز تأسیس شده است که در این پژوهشگاه هشت رشته در گروه‌های علمی تبلیغ رسانه‌ای، تبلیغ مجازی، روانشناسی تبلیغ، جامعه شناسی تبلیغ، مدیریت استراتژیک تبلیغ و روش بین المللی تبلیغ و هنرهای تبلیغی و غیره ارائه می‌شود.