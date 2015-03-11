ایران دومین کشور تولیدکننده چینی دنیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی قصاعی گفت: تولید داخلی هم اکنون در برخی صنایع بسیار قوی است که نمونه آن چینی ایرانی به شمار می‌رود، این در حالی است که هم اکنون سالانه ده هزار تن چینی به سایر کشورهای دنیا صادر می شود.

رئیس انجمن صنایع چینی افزود: در این میان، ۵۰ هزار تن چینی در کشور تولید می‌شود که بسیاری از آنها با تکنولوژی روز دنیا هستند و حتی به تازگی، مرغوبترین چینی دنیا نیز در یکی از شرکتهای داخلی، تولید شده است.

وی تصریح کرد: چین بزرگترین تولیدکننده چینی در دنیا به شمار می رود و به همین تناسب، سالانه محصولات خود را به بازار ایران هم عرضه می‌کند، این در حالی است که سالانه حدود ۷ تا ۸ هزار تن ظروف چینی به کشور وارد می‌شود.

قصاعی گفت: برخی کشورهای پیشرفته دنیا، چینی ایرانی را با برند خود به سایر کشورها صادر می‌کنند و با بسته بندی و نصب برند خود بر روی چینی ایرانی، به دلیل مرغوبیت این کالا را به نام خود به دنیا صادر می کند.

وی ادامه داد: مرغوبترین چینی تولید ایران به دلیل بالاترین درجه سپیدی، بیشترین درجه سختی و شفافیت و نورگذری توانسته اقبال بازار را به خود جلب کند؛ این در حالی است که این محصول مشابه خارجی ندارد. بر روی این چینی، ده سال کار پژوهشی انجام شده است و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار یورو هزینه شده است. این در حالی است اشتغال به کار صنعت ظروف چینی حدود ۲۰ هزار نفر است.

قصاعی، ایران را دومین کشور تولیدکننده دنیا دانست و گفت: تولید داخلی ظروف چینی تقریبا معادل نیاز جامعه است اما ۱۰ درصد تولید عمدتا از چین وارد و در همین حدود صادرات به اروپا و کشورهای حاشیه دریای خزر داریم. البته ایران بعد از چین، دومین تولیدکننده چینی دنیا است که با قیمت مناسب و کیفیت بالا، تولیدات خود را به بازارهای جهانی عرضه می کنند.