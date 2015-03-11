دلایل به بن بست رسیدن فرمان جنگی اوباما علیه داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درخواست باراک اوباما از کنگره آمریکا مبنی بر صدور فرمان نظامی جدید علیه داعش تا کنون با پیشرفت کمی مواجه بوده است و ممکن است هرگز به تصویب قانونگذاران آمریکایی نرسد.

جالب آنکه احتمال عدم موفقیت این طرح بیشتر به مخالفت حزب طرفدار اوباما –دموکراتها- نسبت داده می شود.

لازم به ذکر است که رئیس جمهور آمریکا پیش نویس فرمان جنگی جدید را در پی اعلام نگرانی قانونگذاران از احتمال تخطی و زیاده روی کمپین نظامی که وی از ماه آگوست گذشته علیه داعش آغاز نموده به کنگره فرستاد.

در حال حاضر نگرانیهایی از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در خصوص طرح ارائه شده از سوی اوباما مطرح می شود.

از یک سوی، جمهوری خواهان که کنترل کنگره آمریکا را در اختیار دارند و همواره اوباما را متهم به پیروی از یک سیاست خارجه منفعلانه می نمایند خواهان اقدامات شدیدتری علیه گروه داعش شده و محدودیت اعمال شده در طرح پیشنهادی اوباما مبنی بر استفاده کمتر از نیروهای رزمی آمریکا را نمی پسندند.

از سوی دیگر، مخالفت شدیدتری از سوی هم حزبی های خود اوباما –دموکراتها- مطرح می شود که خواهان ارائه یک جدول زمانی محدود برای حضور هر گونه نیروی رزمی آمریکا در میدان مبارزه با داعش هستند. علاوه بر این، ایشان لغو فرمان نظامی سال ۲۰۰۱ را نیز که در مشروعیت بخشیدن به جنگ عراق به آن استناد شد خواستار شده اند.

به هر حال با توجه به اختلاف نظر در این خصوص انتظار می رود که تصمیم گیری مجالس سنا و نمایندگان در باب طرح ارائه شده از سوی اوباما ماه ها به طول بیانجامد.

البته کابینه اوباما نگرانی شدیدی از احتمال عدم تایید پیش نویس ارائه شده از سوی کنگره نشان نمی دهد.

اوباما می گوید که همان فرمان نظامی سال ۲۰۰۱ برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات وی کافی است و تنها دلیلش برای اخذ تایید از کنگره نشان دادن اتحاد میان قوای حاکم بر جامعه است.