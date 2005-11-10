51 محوطه تاريخي دشت شاهرود شناسايي شده است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به گرگان، كوروش روستايي در همايش بين المللي باستان شناسي شمال و شمال شرق كشور، افزود: تاكنون 51 محوطه تاريخي در محوطه استقراري دشت شاهرود شناسايي شده كه 33 محوطه از اين تعداد در دشت شاهرود 15 محوطه در منطقه بسطام ، 2 محوطه در جنوب و يك محوطه نيز در شمال شرق شاهرود شناسايي شده اند.

وي با بيان اينكه شهرستان شاهرود از جمله شهرستان هاي وسيع كشور بوده و به سه منطقه تقسيم مي شود، گفت: اهدافي نظير ارتباط فاكتورهاي زيست محيطي، آزمون رويكرد باستان شناسي بيرون از محوطه ارزيابي اوليه از نظر معادن باستاني در بررسي دشت شاهرود مطالعه مي شود.

روستايي ، با بيان اينكه اصلي ترين سيماي طبيعي دشت شاهرود مخروطه افكنه ها است، گفت: محوطه سنگ چخماق ثوق تراشه عظيمي است كه حدود 35 سال پيش يك هيات ژاپني بر روي آن كار كردند و نزديك بههزار متر را كاووش كردند اما مجموعه گزارش آنها از اين هزار متر كاوش ارائه تنها 25 صفحه گزارش بود.

كارشناس ارشد باستان شناسي ، با بيان تنكه نوع سوم محوطه هاي تاريخي شاهرود دژها هستند، گفت: بزرگترين محوطه دشت شاهرود سياه تپه بوده كه كنار مخورطه افكنه قرار گرفته است.

وي ، تصريح كرد: بر اساس گزارشهاي كارشناسان و زمين شناسان، جنوب شاهرود به احتمال زياد به لحاظ معادن باستاني غني است .