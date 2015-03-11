به گزارش خبرنگار مهر، در همایش «بررسی مسائل مطبوعات کودک و نوجوان» از دو پیشکسوت این حوزه یعنی فریدون عمو زاده خلیلی و احمد عربلو تقدیر شد.

عموزاده خلیلی با اشاره به اینکه دیواری کوتاه‌تر از دیوار بچه‌ها وجود ندارد، گفت: ما خیلی شعار می‌دهیم که بچه ها آینده سازان مملکت هستند و ما حواسمان به کودک هست اما در عمل از بچه‌ها هیچ حمایتی نمی شود. هم بچه‌ها بی‌پناه هستند، هم مطبوعات کودک و نوجوان.

سردبیر نشریه «چلچراغ» گفت: اگر نشریات دولتی چون مجلات رشد را نادیده بگیریم باید ببینیم باقی نشریه‌های کودک و نوجوان تا چه اندازه می‌توانند دوام بیاورند و سر پای خود بایستند. همان طور که بچه ها نیاز به مراقبت دارند و ما ناچاریم دستشان را بگیریم در ارتباط با فرهنگ و مطبوعات کودکان نیز چنین شرایطی وجود دارد.

عموزاده خلیلی، مطبوعات کودک و نوجوان را تاثیرگذار در ذهن و زبان بچه ها دانست و گفت: نشریات کودک و نوجوان با توجه به اینکه به طور مستمر منتشر می شوند می توانند نقش مهمی در تربیت بچه ها و شکل گیری ذهن و زبان آنها داشته باشند، به همین خاطر هر حرکتی که در راستای حمایت از مطبوعات کودک و نوجوان رخ دهد اقدام مبارکی است و باید از آن حمایت شود.

جای چند صفحه عشق در مجلات کودک خالی است

سپیده خلیلی مترجم و روزنامه نگار کودک نیز یکی دیگر از کسانی بود که در همایش بررسی مسائل در مطبوعات کودک و نوجوان سخن گفت.

به گفته او هر چه گروه سنی بچه‌ها پایین تر باشد نیاز بیشتری به مشارکت والدین احساس می شود. وقتی ما کتاب و بچه ای را برای خردسالان می‌خریم در واقع فعالیت مشترکی را به انجام می رسانیم، به این معنی که والد خود را در حد کودک پایین می‌آورد و این باعث نزدیکی کودک و والد می‌شود.

به گفته این روزنامه نگار کودک و نوجوان، تنها خرید و مجله و کتاب برای کودک کافی نیست. اینها بهانه هایی هستند برای نزدیکی پدر و مادر و بچه ها، آن هم در شرایط امروز که پدرها حکم عابر بانک را پیدا کرده اند و مادرها هم ناچارند از صبح تا عصر کار کنند و آنقدر خسته اند که توان کتاب و مجله خواندن برای بچه ها را ندارند.

به گفته سپیده خلیلی، جای اخلاق در مجلات کودک و نوجوان ما خالی است. ما در قالب نشریات می توانیم سبک زندگی ایرانی- اسلامی را به بچه‌های خود آموزش دهیم، همچنان که جای آزمایش های علوم به روشی شیرین و جذاب برای بچه ها در مجلات کودک و نوجوان خالی است. کسانی که در دفتر تعلیم کتب درسی فعالیت می کنند، تنها مواد اولیه را در اختیار بچه ها قرار می دهند، بدون آنکه با این مواد غذایی خوشمزه برای کودکان بپزند.

وی به جای خالی عشق در کتاب ها و نشریات کودک و نوجوان اشاره و بیان کرد: جای گفتن از عشق در مجلات ما خالی است. خود من سردبیر نشریه ای برای نابینایان هستم. این نشریه سالهای آخر دبستان را شامل می شود. نکته جالب اینکه وقتی از بچه ها پرسیدم دوست دارید درباره چه برایتان بنویسیم، گفتند دلمان می خواهد با ما درباره عشق بگویید و عشق خط قرمز تمام این سالها بوده است بی آنکه مسئولان به نیاز و خواسته بچه ها کمک کرده باشند.