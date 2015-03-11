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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۶

آیت الله علوی گرگانی:

رسالت مبلغان تبلیغ معرفت الهی است

رسالت مبلغان تبلیغ معرفت الهی است

قم - یکی از مراجع تقلید رسالت مبلغان را تبلیغ معرفت الهی عنوان کرد و گفت: با تبلیغ مسائل دینی، بندگان خدا معرفت پیدا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی علوی گرگانی ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از مدیران موسسه تخصصی خطابه امیر بیان با اشاره به اینکه تبلیغ از مسائل مهم دینی است، گفت: لازم است تبلیغ دین به خوبی انجام شود و مسائل دینی به اطلاع مردم برسد زیرا با تبلیغ مسائل دینی، بندگان خدا مغرفت پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه خشیت همان معرفت است، افزود: معرفت برخواسته از تبلیغ دین است و رسالت مبلغان نیز تبلیغ معرفت و خشیت الهی است.

استاد برجسته حوزه عنوان کرد: خداوند قرآن را برای پاسخگویی به تمامی مجهولات بندگان خود نازل کرده است تا به عنوان چراغی برای هدایت بندگان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیان مبلغان نباید تنها به مردم ایران اختصاص داشته باشد، افزود: مبلغان باید برای صدور دین اسلام به سراسر جهان تلاش و فعالیت کنند.

آیت الله علوی گرگانی افزود: رسالت انبیا تبلیغ ادیان در میان مردم بوده است بنابرین پیامبران برای تبلیغ ادیان از سوی خداوند نزد مردم فرستاده شده‌اند.

وی گفت: باید ایمان مردم چنان باشد که بتوانند در برابر همه برخوردهای اجتماعی از استقامت لازم برخوردار باشند.

این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه باید به مبلغان آگاهی و آموزش لازم ارائه شود، افزود: برای مبلغان در راه تبلیغ همواره مشکلات و فشارهای زیادی وجود دارد که باید بتوانند با آنها برخوردی مناسب داشته باشند.

کد مطلب 2516220

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