به گزارش خبرنگار مهر، همایش بانک گردشگری و هتلداران اردیبهشت ماه قرار است با حضور عوامل جامعه هتلداران و بانک گردشگری برگزار شود. در راستای این همایش و به‌‌منظور بررسی بسته موجود و تهیه بسته کاربردی و استحصال نقاط مشترک، نشست هم‌اندیشی بین مدیران بازاریابی بانک گردشگری و هتل‌های پنج‌ستاره تهران عصر روز سه‌شنبه (نوزدهم اسفند ماه) در هتل همای تهران برگزار شد.

در این برنامه، کشایی، یکی از هتلداران پنج ستاره در کشور با انتقاد از نگاهی که به هتلداران می شود، گفت: ما باید با قوت جلوی تصمیم گیری های دولتی ها برای بخش خصوصی بایستیم و اجازه ندهیم که هر سازمانی برای بخش خصوصی تصمیم گیری کند. متاسفانه اکنون به هتلداران نگاه حاجی بازاری گران‌فروش می شود. فکر می کنند دست در جیب کرده ایم و منتظریم که مردم بیایند و حسابی جیب آنها را خالی کنیم. نمی دانند ما چه مشکلاتی داریم تا هتل ها را راه‌اندازی کنیم. این نگاه را جامعه هتلداران باید تغییر دهد.

وی افزود: خوب است که فستیوال ها و جشنواره هایی را در ایام کم مسافر تعریف کنیم.

در ادامه این برنامه، قدیری، از هتلداران پنج ستاره اسپیناس تهران بیان کرد: خوب است که ببینیم منافع مشترک ما کجا است. در ایام پرمسافر یعنی ۲۵ فروردین تا خرداد و شهریور تا ماه مهر انبوهی از مسافر داریم که حتی با کمبود جا مواجه می‌شویم و تلاش می شود با توجه به بضاعتی که داریم سرویس قابل قبولی به گردشگران ارائه دهیم. اکنون اتفاقی در حال جوشش است و ما با مردم دنیا در تعامل هستیم و قرار است که در سال های آینده گردشگر زیادی به ایران بیاید.

وی گفت: برخی از آژانس‌داران ما را محکوم به گران فروشی می کنند و درباره گرفتن هزینه ارزی از گردشگران خارجی به ما حمله می شود.

این هتلدار پنج ستاره اسپیناس ادامه داد: یکی از دلایلی که هتل پنج ستاره در ایران ساخته نمی شود بخاطر قیمت بالای سرویس است.

قدیری افزود: باید اگر قیمتی از سوی اتحادیه به ما ابلاغ می شود به خصوص قیمت های ارزی محکم روی آن بایستیم.

وی درباره استانداردسازی هتل ها نیز گفت: افرادی می خواهند هتل های ایران را استاندارد کنند که خودشان هنوز به استانداردهای لازم نرسیده اند. استانداردسازی در هتل های پنج ستاره انجام نمی شود مگر اینکه اول نیروی انسانی هتل‌ها استاندارد شود.

شیروانی، بازرس جامعه هتلداران و مدیر گروه هتل های پنج ستاره باباطاهر بیان کرد: سرمایه گذار و سرمایه برای ساخت هتل وجود دارد، اما اگر استقبال نمی شود به این دلیل است که خیلی از ارگان هایی که باید استانداردسازی کنند به واقعیت کاری که انجام می دهند واقف نیستند. اگر سرمایه‌گذار کاری انجام می دهد در حقیقت سرمایه اش را دور ریخته چون سازمان هیچ‌وقت مکان سنجی مناسبی برای سرمایه گذاری در هتل ها انجام نداده است.

مدیر گروه هتل های پنج ستاره باباطاهر افزود: فاصله هتل هایی که ساخته می شود بسیار کم است و سرمایه گذار باید بتواند پاسخ سرمایه‌ای که گذاشته را بگیرد. انتظار ما این است که حد فاصل بین هتل هایی که قرار است با سرمایه سنگین ساخته شود، قانونی باشد و میراث یا هر سازمان دیگری که بنا است در این حوزه وارد شود و مجوز دهد، حامی سرمایه‌گذار باشد، ولی ما اکنون حتی دغدغه تبلیغ برای هتل ها داریم. چند درصد از تهرانی ها می دانند فاصله همدان تا تهران چقدر است و چه امکاناتی دارد اکنون درصد اشغال هتل‌ها در همدان ۳۳ درصد است و باعث می شود سرمایه‌گذاری در این بخش شامل ضرر شود.

شهابی، مدیر بازریابی و فروش هتل آزادی نیز خاطر نشان کرد: اکنون برای دعوت از تعداد زیادی از میهمانان باید از بسیاری از موانع عبور کرد و برای برگزاری مراسم ها با مراجع مختلف هماهنگی انجام داد. مشکل با قدرت‌دهی به اتحادیه هتلداران حل می شود.

توفیقی، مدیر هتل همای تهران نیز در این برنامه، پیشنهاد تشکیل انجمن یا سندیکای هتل پنج ستاره را داد.