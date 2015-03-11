بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره ترانزیت کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: نظر به ضرورت تحقق اهداف مقرر در برنامه های بلند مدت در زمینه خدمات عبور کالا از کشور(ترانزیت) و به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های احتمالی سیاسی و اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیمات و مقررات بخشی در این خصوص و در راستای اجرای بند 29 تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 ه مورخ 21/5/1377 و با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیمات و مقررات مربوط در این زمینه، مقتضی است همه دستگاه هایی که مطابق قوانین و مقررات، اختیار تصمیم گیری و مقررات گذاری در زمینه عبور کالا از کشور(ترانزیت) را دارند، قبل از ابلاغ تصمیمات یا مقررات اتخاذ شده، هماهنگی لازم را با شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به عمل آورند.



اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این بخشنامه را در تاریخ یازدهم اسفندماه جاری برای اجرا به وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها ابلاغ کرد.