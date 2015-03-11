افزایش ۲۰ درصدی مجوز پروازهای خارجی/ وجود ۱۴۰ فروند هواپیمای فعال

مقصود اسعدی سامانی در گفتگو با مهر در خصوص پیش بینی سفرهای نوروزی، اظهار داشت: امسال شرکت های هواپیمایی ایرانی برای نوروز درخواست ۲۰ درصد بیشتر مجوز پرواز خارجی داشنتد که امیدواریم تمامی این ظرفیت استفاده شود.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به وجود ۲۴۰ فروند هواپیما در کشور، گفت: برای نوروز امسال ۱۴۰ فروند هواپیمای فعال با ۲۱ هزار صندلی آماده ارایه خدمات به مسافران است.

وی در خصوص گران فروشی بلیت هواپیما، اظهار داشت: شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌های خود را به آژانس های فروش بلیت که از سازمان هواپیمای کشوری مجوز دارند، عرضه می کنند و این آژانس ها نماینده شرکت های هواپیمایی هستند.

وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی با این آژانس ها قرارداد دارند، بیان کرد: آژانس ها موظفند که با نرخ مصوب بلیت ها را به فروش برسانند بنابراین اگر مسافری بیش از قیمت مصوب، بلیت خریداری کرد می تواند به سازمان هواپیمایی شکایت کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به روش های خرید بلیت هواپیما، گفت: مسافران می توانند از دفاتر مستقیم فروش بلیت شرکت های هواپیمایی، سایت های اینترنتی شرکت های هواپیمایی و آژانس هایی که مجوز "بند الف" را از سازمان هواپیمایی دارند، بلیت خریداری کنند.

سامانی افزود: متاسفانه آژانس هایی که مجوز "بند ب" که برای گردشگری است، دارند وارد عرصه فروش بلیت شده اند و بر خلاف قوانین گران فروشی می کنند بنابراین مردم می توانند فقط از سه مرکزی که مشخص شده بلیت خریداری کنند.