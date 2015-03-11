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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۸

پاشایی:

معلمان نسبت به تشکیل تیم های علمی در میان دانش آموزان اقدام کنند

معلمان نسبت به تشکیل تیم های علمی در میان دانش آموزان اقدام کنند

تبریز- مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: معلمان مدارس باید نسبت به تشکیل تیم های علمی در میان دانش آموزان اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی چهارشنبه در گردهمایی مدیران مدارس منطقه خسروشاه اظهار داشت: افق نظام تعلیم و تربیت، نوید بخش آینده ای روشن است که اولویت قرار دادن امر پژوهش و تاسیس ۱۰۱ باب پژوهش سرا در کل کشور و ۲۱ باب در استان نشان از توجه ویژه آموزش و پرورش به بحث کیفی بخشی به این نظام است.

وی ادامه داد: می توان گفت که آموزش و پرورش از بحث کمیت و درصد قبولی خارج و به سوی کیفیت بخشی حرکت کرده است.

پاشایی افزود: انتظار بر این است که فرهنگیان به کرامت جایگاه والای معلمی عنایت بیشتری داشته و برای ایجاد روابط انسانی شایسته و اخلاق اسلامی تلاش کنند و از سوی دیگر تلاش برای ایجاد انگیزه تحصیل در دانش آموزان و فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت و نوآوری آموزشی از اهداف این نهاد آموزشی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید بر استفاده از ظرفیت آزمایشگاه ها و کارگاه های علمی در مدارس گفت: تشکیل تیم های علمی دانش آموزان نقش مهمی در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش دارد که در این خصوص از معلمان مدارس خواستار ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان برای تشکیل این تیم ها هستیم.

کد مطلب 2516252

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