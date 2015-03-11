دفتر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برزگر محمدی پیش ازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر، جمعیتی توسعه یافته، شمول پذیر، کارآمد، موثر در صحنه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و برخوردار از اعضای متعهد و نخبه و دارای سوابق و تفکر ایثارگری است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار از شش سال قبل در کشور، تصریح کرد: از تمامی اعضا خانواده ایثارگران در این جمعیت حضور دارند و حتی افراد عادی نیز می توانند در این جمعیت عضو شوند.

مدیرجمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی از افتتاح هفدهمین دفتر این جمعیت در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: تاکنون این جمعیت در ۱۶ استان کشور فعال شده و قرار است هفدهیمن دفتر آن نیز در خراسان جنوبی افتتاح شود.

به گفته محمدی با همکاری مسئولان استانی و در صورت اختصاص مکان این جمعیت از سوی شهرداری بیرجند؛ دفتر جمعیت فرودین ماه سال آینده در بیرجند افتتاح می شود.

واقعیت های هشت سال دفاع مقدس چیزهایی نبود که تاکنون گفته شده

وی با تأکید بر اینکه این جمعیت یک سازمان مردم نهاد کاملا مستقل است، بیان کرد: جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر وابسته به هیچ حزب و جریان سیاسی نبود و تحت فرامین مقام معظم رهبری فعالیت می کند.

مدیرجمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی به فعالیت ها و اقدامات این جمعیت اشاره کرد و افزود: توزیع نشریه همسو با ولایت در تمامی کشور بعد از نماز جمعه یکی از برنامه های موفق این جمعیت بود که مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.

محمدی از راه اندازی باشگاه باوران توسط جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر خبرداد و گفت: تاکنون دفاتر این باشگاه در ۲۱ منطقه شهرداری تهران تشکیل شده و در سایر استان ها نیز با همکاری سایر دستگاه ها برنامه هایی را اجرا کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی پایگاه سایبری امام خامنه ای در کشور، بیان کرد:این پایگاه به مسائل جهان اسلام پرداخته و دنبال این است که واقعیت های ولایت مداری را در پایگاه ترویج داده و پاسخگو خواسته های جهان اسلام باشد.

مدیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی با بیان اینکه جمعیت در بحث نخبه پروری و مدیر پروری نیز اقداماتی انجام داده است، عنوان کرد: در این راستا کلاس های آموزشی در تهران برگزار و روی مدیر پروری به صورت ویژه کار شد.

محمدی، انتشار کتاب تولید علم برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری را یکی دیگر از اقدامات این جمعیت عنوان کرد و افزود: این کتاب نیز با استقبال خوبی روبرو شد.

وی ادامه داد:درحال حاضر جمعیت به دنبال این است که باورهای واقعی که مردم نسبت به خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به صورت واقعی به جامعه معرفی کند.

مدیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی با بیان اینکه واقعیت های هشت سال دفاع مقدس چیزهایی نبود که تاکنون گفته شده است، تصریح کرد: هرچند گوشه ای از تفاقات این دوران گفته شده اما ما به دنبال ناگفته های جنگ هستیم.

محمدی به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط با مقام والای شهدا اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند:"امروز زنده نگه داشتن یاد شهدا از خود شهادت کمتر نیست" و اگر ما به این بیانات به صورت عملی نگاه کنیم حتما پاسخ های خوبی دریافت می کنیم.

وی اضافه کرد: مادران، پدران، فرزندان و جانبازان بهترین الگوها هستند که می توانیم از آنها بهرترین استفاده را ببریم.

جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر به دنبال اجرایی کردن طرح تکاک در کشور است

مدیرجمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی، برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در مجلس شورای اسلامی، مسابقه نامه ای برای مادران شهدا را از جمله اقدامات دیگر این جمعیت در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و افزود:مسابقه نامه ای به پدر برای فرزندان شهدا و ایثارگران نیز در سال آینده توسط این جمعیت برگزار می شود.

محمدی تأکید کرد:ما به دنبال این هستیم که تمام مجموعه های مرتبط با جامعه ایثارگری استان را در جمعیت فرنزدان شاهد و ایثارگر جمع کنیم و بین آن ها تعامل برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه جمعیت به دنبال اجرایی کردن طرح تکاک در کشور است، گفت: جمعیت برای کمک به اجرای این طرح آمادگی کامل دارد.

مدیرجمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب این طرح که با همکاری بنیاد شهید، جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر و سازمان اقتصادی کوثر قرار است برگزار شود خارج از فضای اداری در بخش صنعتی و کشاورزی به ایثارگران کمک می شود.

محمدی یادآورشد: در این طرح ۵۱ درصد سرمایه توسط ایثارگر و ۴۹ درصد نیز توسط سازمان اقتصادی کوثر پرداخت می شود اما الویت نخست و سرمایه گذار اصلی ایثارگر محسوب می شود.

وی اضافه کرد:زمانی که طرح به سود دهی کامل رسید، ایثارگران می توانند سهم سازمان اقتصادی کوثر را بودن یک درصد سود به آن بازگردانند.

مدیر جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار خراسان جنوبی بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که درصد ایثارگر از نظرعددی کم اما درصد سهام آن ها کم نشود.