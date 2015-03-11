به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن حسن زاده چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه های سازمان در سال ۹۴ در خصوص توسعه پارک ها و فضای سبز شهر گفت: توسعه پارک های محله ای، ایجاد منابع آبی پایدار، باز پیرایی فضای سبز و کاشت گونه های گیاهی پایدار برنامه های این سازمان درسال ۹۴ است.

وی اصلی ترین دغدغه این سازمان را تأمین منابع آبی پایدار برای آبیاری فضای سبز تبریز اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تابستان امسال، مشکلاتی عمده در مورد آبیاری داشتیم، چندین منطقه از مناطق ۱۰ گانه تبریز را با تانک آبیاری می کردیم.

حسن زاده در خصوص وضعیت فضای سبز تبریز از نظر زیرساختی گفت: متاسفانه وضعیت فضای سبز تبریز از نظر زیر ساختی مناسب نیست و ما باید اصلی ترین مولفه های ایجاد فضای سبز شاداب را که آب کافی، خاک مناسب، مدیریت و نگهداری گونه های گیاهی است را تقویت کنیم که سازمان پارکهای تبریز در صدد است با کاشت گونه های مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه، نسبت به ماندگاری و حفظ فضای سبز موجود شهری اقدام کند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز تبریز گفت: فضای سبز اصلی ترین زیرساخت اجتماعی شهری است که توجه به کمبود فضا برای احداث فضای سبز از دیگر مشکلات این سازمان بوده زیرا شهرداری از طریق تراکم فروشی و تغییر کاربری به دنبال ایجاد درآمد است که این مسئله باعث شده در طول تاریخ بسیاری از کاربری های فضای سبز به کاربری تجاری تبدیل شوند و ما را با کمبود فضا مواجه کند.

وی با اشاره به حفظ فضای سبز کنونی شهر گفت: اصلی ترین وظیفه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، صیانت از فضای سبز است و فضای تمامی کارخانجات باید ۱۰ درصد از فضای سبز را به خود اختصاص دهد.

حسن زاده همچنین در ادامه با بیان اینکه هرس درختان خشک و پرورش درختان جوان از اول اسفند ماه امسال آغاز شده است، اظهار داشت: جوان سازی درختان در سال آینده نیز جزو برنامه های سازمان فضای پارک ها و فضای سبز خواهد بود.

وی افزود: فضایی به وسعت ۱۰۰ هکتار در سمت ائل باغی واقع در اتوبان پاسداران قرار دارد که شهروندان می توانند در مناسبت های مختلف به یاد عزیزان خود یا به دنیا آمدن کودکی اقدام به کاشت نهال کنند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز از ایجاد شرایط لازم برای مسافرین نوروزی در پارک ها خبرداد و گفت: تمامی سعی این سازمان بر این است که حداقل امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی، آب شرب و روشنایی در اکثر پارک های محلی برای مسافران فراهم سازد.

حسن زاده در خصوص تحقق بودجه این سازمان در سال ۹۳ گفت: ۵۰ میلیارد بودجه سال جاری سازمان بود که در مجموع میزان تحقق بودجه سال جاری بیش از ۸۰ درصد است.