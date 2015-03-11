شهرداری ارومیه به فینال لیگ برتر والیبال راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم‌های میزان خراسان و شهرداری ارومیه در سالن مهران مشهد ادامه یافت که در پایان تیم شهرداری ارومیه با حساب ۳ بر یک از سد میزبان خود گذشت و به فینال این مسابقات راه یافت.

ست نخست این دیدار با بازی خوب تیم میزان همراه شد و این تیم توانست به راحتی با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ از سد حریف قدرتمند خود گذشت. در ست دوم این بازی شهرداری به خود آمد و با سرویس‌های هدفدار بازیکنان و هماهنگی روی تور برتری ۲۵ بر ۲۰ را به سود خود رقم زد.

ست سوم این بازی با رقابت نزدیک دو تیم همراه بود اما از اواسط این ست تیم میزان از شهرداری پیش افتاد تا جایی که روی تابلوی امتیازات برتری ۲۲ بر ۱۷ به سود میزان ثبت شده بود اما با درخشش نیکولوف بلغارستانی در دفاع روی تور شهرداری و هماهنگی مدافعان عقب زمین این تیم، ورق برگشت و تیم شهرداری با پیشی گرفتن از حریف ۲۵ بر ۲۳ این ست را به سود خود پایان داد.

در ست چهارم این تیم میزان بود که شروع خوبی داشت و چهار پوئن از تیم شهرداری پیشی گرفت اما باز هم بازیکنان این تیم دچار افت شدند و بازیکنان شهرداری ارومیه انسجام خود را به دست آوردند و با کسب امتیازات متوالی از حریف پیش افتادند. بازی با برتری ۲۲ بر ۱۵ به سود شهرداری در جریان بود که تماشاگران حاضر در سالن اقدام به پرتاب اشیاء کردند تا بازی برای دقایقی قطع شود. در نهایت این ست را هم شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۱۹ برنده شد.

شهرداری ارومیه که در دیدار رفت ۳ بر صفر برنده شده بود با برتری در این مسابقه به فینال لیگ برتر راه یافت تا میزان خراسان با وجود برخورداری از ستاره‌هایی نظیر غلامی، ظریف، مهدوی، مباشری، داوودی و ... نتواند به فینال راه یابد.