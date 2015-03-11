نماز صبح تنها در ۳۰ درصد مساجد کشور اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از فعالان نماز و گردهمایی ائمه جماعت و رابطین دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی اظهارکرد: برنامه های ستاد اقامه نماز باید برمحور تحول و نوآوری و با رویكرد مدیریت جهادی باشد.

وی بیان کرد: علی رغم اینکه تاکنون تلاش های زیادی در زمینه اقامه نماز صورت گرفته اما این اقدامات در شان این فریضه الهی نبوده است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشورعملیاتی نمودن پیام های مقام معظم رهبری به اجلاس های سراسری نماز، توجه ویژه به ظرفیت رسانه ملی در امر ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز با استفاده از ابزار هنر، فیلم، پویانمایی، توجه ویژه به سازمان های مردم نهاد و توسعه و تقویت یاوران نمازو تلاش ویژه برای فرهنگ سازی نماز در فضای مجازی را از جمله مهمترین برنامه های ستاد اقامه نماز کشور برشمرد.

مظفر با انتقاد براینکه نباید فریضه اقامه نماز دستورالعملی شود، گفت:اگر این اقدام در دستگاه های اجرایی و در جامعه صورت گیرد به هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید.

وی نماز را مایه خیر و برکت و راه پیشبرد اهداف بشر دانست و افزود: اگر ما به تنهایی خودمان بتوانیم نمازمان را در اول وقت و با آرامش اقامه کنیم تنها در ۵۰ درصد این فریضه الهی موفق عمل کرده ایم چرا که ۵۰ درصد آن مربوط به دعودت دیگران به این فریضه مهم است.

مشکلات مساجد و نمازخانه های بین راهی حل می شود

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه نباید نماز را سبک بشماریم و بایدحقوق نماز را ادا کنیم، گفت: یکی از اهداف اصلی انقلاب احیاء ستون دین یعنی نماز بوده است.

مظفر با اشاره بیان کرد: در اقامه هرچه بهتر نماز هرجا نقطه ضعف بینیم آن را اصلاح و برای حل آن تلاش خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در سال جاری دستگاه های اجرایی براساس ظرفیت ارزیابی و محاسبه می کنیم و در این خصوص دستگاه های برتر را شناسایی و دستگاه هایی را که کم کاری کرده اند را تذکر می دهیم تا برای سال بعد کارها را اصلاح کنند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه در دستگاه های اجرایی حق نمازخانه‌ها به خوبی ادا نشده است، گفت: باید بهترین مکان را در دستگاهایی اجرایی برای نماز خانه در نظر بگیریم.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به ایام نوروز و آغاز سفر های نوروزی مردم هم گفت: در مساجد و نماز خانه های بین راهی مشکلاتی وجود دارد که تلاش خواهیم کرد این مشکلات را به حداقل برسانیم.

مظفر با اشاره به این که دستگاههای اجرایی در بخش های مختلف فعال شده اند تا بتوانند اقدامات خوبی را انجام بدهند، افزود: امید است با همکاری و همدلی دستگاه ها به نتایج مطلوبی در زمینه اقامه نماز دست یابیم.