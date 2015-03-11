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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

آخرین اخبار از رشته مطالعات زنان؛

دکتری مطالعات جنسیتی راه اندازی می شود

دکتری مطالعات جنسیتی راه اندازی می شود

دبیر کارگروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی از بررسی برای راه اندازی رشته مطالعات جنسیتی در مقطع دکتری دانشگاهها خبر داد.

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت بازنگری رشته مطالعات زنان گفت: رشته های بازنگری شده کارشناسی ارشد «حقوق زن دراسلام»، کارشناسی ارشد «زن و خانواده» و دکتری «حقوق زن در اسلام » که به وزارت علوم ارسال شده بود در شورای برنامه ریزی این وزارت خانه نیز تایید شد و برای سال تحصیلی آینده اجرایی می شود.

تدوین گرایش زن و خانواده

وی ادامه داد: بعد از این سه گرایش، چند موضوع و سرفصل جدید در دستور کار کارگروه مطالعات زنان قرار داشته و در حال بررسی است که می توان به گرایش «زن و خانواده» در مقطع دکتری اشاره کرد که تدوین اولیه آن صورت گرفته و برای اظهار نظر به مدیران مطالعات زنان در سراسر کشور ارسال شده و نظرات آنان نیز اخذ شده است و اوایل سال آینده، بعد از نهایی شدن در کارگروه شورای تحول ابلاغ خواهد شد .

رئیس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول تاکید کرد: انتظار ما این است که تا شهریورماه تکلیف این گرایش روشن شود تا دانشگاه ها برای راه اندازی این رشته تکلیف خود را بدانند .

بررسی دکتری مطالعات جنسیتی

وی ادامه داد: درحال حاضر موضوع «مطالعات جنسیتی» درمقطع دکتری، سیاست گزاری در حوزه زنان و خانواده در مقطع دکتری، مدیریت خانواده در مقطع کارشناسی و چند موضوع دیگر در کارگروه مطالعات زنان در دست بررسی قرار دارد و تدوین های اولیه آنها صورت گرفته است.

دبیر کارگروه مطالعات زنان شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی  ادامه داد: همچنین بازنگری رشته «مطالعات خانواده» در مقطع کارشناسی در دستور کار کارگروه قرار دارد و سال آینده چند موضوعی که عنوان شد بررسی و اصلاح می شوند.

کد مطلب 2516362
زهرا سیفی

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