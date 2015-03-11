اعلام آمادگی هشت تیم كشتی آزاد و فرنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته امور باشگاه‌هاي فدراسيون كشتی تاكنون ۸ تیم برای حضور در رقابتهای لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور در سال آينده اعلام آمادگی کرده‌اند.

بنا بر اين گزارش تاكنون تيم‌‌های سینا صنعت احمدپور ایذه، پدیده دوکوهه اندیمشک، بیمه رازی تهران و دانشگاه پیام نور تهران در ليگ كشتی فرنگی و تيم‌های بیمه رازی تهران، کفایتی خراسان، ستارگان ساری و شهرداری تبریز براي حضور در ليگ كشتي آزاد اعلام آمادگی كرد‌ه‌اند.

همچنين مرحله اول رقابتهای لیگ کشتی باشگاه‌های کشور اواخر اردیبهشت‌ماه سال آينده برگزار خواهد شد.