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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۱۰

برای حضور در لیگ باشگاه‌های کشور؛

اعلام آمادگی هشت تیم كشتی آزاد و فرنگی

اعلام آمادگی هشت تیم كشتی آزاد و فرنگی

تا كنون ۸ تیم برای حضور در رقابتهای لیگ کشتی باشگاه‌های کشور در سال ۹۴ اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته امور باشگاه‌هاي فدراسيون كشتی تاكنون ۸ تیم برای حضور در رقابتهای لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‌های کشور در سال آينده اعلام آمادگی کرده‌اند.

بنا بر اين گزارش تاكنون تيم‌‌های سینا صنعت احمدپور ایذه، پدیده دوکوهه اندیمشک، بیمه رازی تهران و دانشگاه پیام نور تهران در ليگ كشتی فرنگی و تيم‌های بیمه رازی تهران، کفایتی خراسان، ستارگان ساری و شهرداری تبریز براي حضور در ليگ كشتي آزاد اعلام آمادگی كرد‌ه‌اند.

همچنين مرحله اول رقابتهای لیگ کشتی باشگاه‌های کشور اواخر اردیبهشت‌ماه سال آينده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2516370

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