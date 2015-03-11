تجربه پیشکسوتان قرآنی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن، صبح امروز ۲۰ اسفندماه در گردهمایی هشتمین دوره، آموزش، ارزیابی و انتخاب قاریان و حافظان ممتاز کشور گفت: نحوه انتخاب نفرات ممتاز و نمایندگان ایران درمسابقات بین المللی همیشه با چالشهایی مواجه بوده است، اگرچه برخی از مسابقات به دلیل متقن بودن سیستم داوری و برگزاری برای شرکت کندگان مطلوب تر است.

وی گفت: معمولا باید افرادی به مسابقات بین المللی اعزام شوند که بتوانند در مسابقات بین المللی رتبه بالایی بدست آورند و سیاست جمهوری اسلامی در این مورد تبلیغی است. افرادی که برای مسابقات بین المللی انتخاب شده اند، دارای رتبه های بالای کشوری هستند و از چند سال گذشته معدل حضور متسابقین ما، معدل خوبی بوده است.

وی به آسیب شناسی در این مورد پرداخت و افزود: راهکارهایی برای انتخاب بهتر و توسعه دایره امکان انتخاب متسابقین برای سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سرابی بهره گیری از تجربیات متسابقین پیشکسوت قرآنی برای استفاده از ظرفیت قرآنی را مورد تأکید قرار داد: باید از تجربه و ابتکارات متسابقین که در مسابقات بین المللی قرآن مقام کسب کرده اند به عنوان پیشکسوت استفاده کرد. قهرمانان قرآنی از جایگاه و شان بالایی در جامعه برخوردارند و کار آنها در نظام فرهنگی، راهبردی است و این موضوع مسئولیت ما را نسبت به جایگاه شان حساس تر می کند.

سرابی رهنمودهای قرآنی مقام معظم رهبری را در این خصوص یادآور شد و افزود: در منظومه تمدن اسلامی، باید کار کرد و نقش آفرینی خود را بازشناخت تا بتوانیم الگویی برای جها ن معاصر ارائه کنیم. باید از باب امر به معروف داور به متسابق، متسابق به حافظ و ... این موضوع را گوشزد کند،که امروز به برکت وجود مقام معظم رهبری که در ترویج فرهنگ قرآنی، نقش آفرینی می کند، جامعه قرآنی الگو قرار گرفته است و به این خاطر حساسیت های زیادی درجامعه وجود دارد.

این مقام قرآنی در پایان خواستار توجه به جایگاه و شان متسابقین در مسابقات داخلی و بین المللی از سوی شرکت کنندگان در این مسابقات شد.