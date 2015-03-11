حضور جوانان در اتاقهای فکر لرستان/ روحیه خودباوری را تقویت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره فعالیت های فرهنگی خودجوش جوانان مومن و انقلابی لرستان با اشاره به اینکه توسعه و آینده استان در گرو عملکرد جوانان است اظهار داشت: امیدواریم جوانان بتوانند نقش موثری برای توسعه و پیشرفت استان داشته باشند.

وی به حضور جوانان در اتاق فکرهایی برای توسعه استان تاکید کرد و بیان داشت: به طور قطع جوانان حرف های نو و تازه ای برای گفتن دارند که با حضور در اتاق فکرهایی می توانند راهکارهای خوبی برای توسعه و پیشرفت لرستان ارائه دهند.

استاندار لرستان افزود: جامعه ما برای پیشرفت به شنیدن حرف های نو و تازه نیاز داشته که شنیدن این حرف ها از زبان جوانان بهتر و مثمر ثمرتر خواهد بود.

بازوند بر ضرورت برداشتن چالش های سد راه توسعه استان تاکید کرد و گفت: به مجمع مشورتی جوانان دفتر نماینده ولی فقیه در استان پیشنهاد می شود روی چالش های پیش روی توسعه استان فکر کرده و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهند.

وی افزایش فرهنگ کار در استان را راهکاری برای رفع برخی چالش های پیش روی پیشرفت استان دانست و عنوان کرد: یکی از مشکلات کشور و به ویژه استان لرستان پایین بودن فرهنگ کار بوده که در آموزه های دینی نیز بر افزایش آن تاکید شده است.

استاندار لرستان تقویت روحیه خودباوری را عاملی برای توسعه استان خواند و بیان داشت: از جوانان لرستانی انتظار می رود بتوانند روحیه خودباوری را در خود تقویت کرده و این فرهنگ را در استان نهادینه کنند.

بازوند افزود: موفقیت دانشمندان ما در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای ناشی از داشتن روحیه خودباوری است لذا لازم است این فرهنگ جا بیفتند که هر فردی برای رفع مشکل خود بایستی خودش گام بردارد.

وی بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و گفت: استان لرستان به ایثار، جوانمردی و شهامت مشهور است لذا جوانان امروز نیز بایستی این ویژگی ها را در خود تقویت کنند و این امکان دور از ذهن نیست.

استاندار لرستان با بیان این مطلب که فهنگ ایثار و شهادت یکی از سرمایه های نظام است اظهار داشت: هیچ فرهنگی در دنیا به اندازه فرهنگ ایثار و شهادت کارایی ندارد لذا بایستی به داشتن این فرهنگ افتخار کرد.

بازوند به مناسبت ۲۲ اسفند روز تجلیل از مقام شهدا و ایثارگران اشاره کرد و بیان داشت: بایستی فرهنگ شهادت را سرلوحه برنامه های خود قرار دهیم چرا که هر کجا احساس خطر کرده ایم این سرمایه عظیم به کمک ما آمده است.

وی افزود: جوانان امروز بایستی فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل آینده منتقل کنند تا این سرمایه بزرگ کمرنگ نشود.