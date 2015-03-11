ایران میزبان هشتمین کنگره جهانی بازتوانی آسیب های عصبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدتقی جغتایی دبیر علمی بخش علوم پایه کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی، با اعلام این خبر، افزود: طی ماههای اخیر، بسیاری از اساتید و متخصصان ایرانی و بیش از ۶۰ تن از متخصصان و محققان کشورهای دیگر با ارسال مقالات علمی ، دربرگزاری هرچه با کیفیت تر کنگره مشارکت کرده اند و دبیرخانه موقت کنگره تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۴ همچنان آماده پذیرش مقالات متخصصان مربوطه است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری کنگره نوروریستوراتولوژی از سال ۲۰۰۸ میلادی بوسیله بسیاری از کشورهای دنیا پیگیری شده است، گفت: کشورهایی همچون چین، اردن، رومانی و هند در سالهای گذشته نسبت به برگزاری این کنگره که دبیرخانه دائمی آن در کشور انگلیس است، اقدام کرده اند.

رئیس انجمن علوم اعصاب ایران تاکید کرد: نظر به اهمیت فناوری های جدید در حوزه علوم اعصاب، جمهوری اسلامی ایران نیز حضور فعال در کنگره های مربوطه داشته و محققان کشورمان نیز موفق شدند تا میزبانی سال ۲۰۱۵ میلادی کنگره نوروریستوراتولوژی را کسب کنند.

جغتایی افزود: اساتید دعوت شده همگی در زمینه های مرتبط با محورهای کنگره فعال بوده و صاحب سبک و روش، و اکثرا چهره های شناخته شده بین المللی در فیلد علوم اعصاب و ترمیم و بازتوانی آسیب های عصبی هستند.

دبیر علمی بخش علوم پایه هشتمین کنگره نوروریستوراتولوژی درباره محورهای کار این کنگره جهانی گفت: سلول درمانی در آسیب های عصبی، بازتوانی عصبی و پرستاری توانبخشی، دارودرمانی نورورژنراتیو (ترمیم کننده عصب) و نوروریستوراتیو (بازگرداننده عملکرد عصبی)، مهندسی بافت و مهندسی زیستی در نوروریستوراتولوژی، جراحی ترمیم عصب و جراحی اعصاب ترمیمی، نورواسپاین و جراحی ستون فقرات، درد نوروپاتیک، اسپاستی سیتی و شکل های عضلانی – اسکلتی در اختلالات عصبی از جمله محورهای این کنگره است.

وی با اشاره به اینکه زبان کنگره ، انگیسی و فارسی است اما امکان ترجمه همزمان به شش زبان دنیا وجود دارد، افزود: هشتمین کنگره جهانی نوروریستوراتولوژی دارای امتیاز بازآموزی مدون است و علاوه بر گواهی داخلی، گواهی بین المللی نیز برای شرکت کنندگان آن صادر می شود.

جغتایی یادآور شد: متخصصان ، اساتید و محققان می توانند با مراجعه به وب سایت کنگره، به نشانی info@basirnr.com و یا دبیرخانه موقت کنگره به آدرس، تهران- انتهای بلوار کشاورز- مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) – ساختمان ریحانه- طبقه سوم – مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی و شماره تلفن ۸۸۸۲۴۳۸۱ -۰۲۱ اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند.

هشتمین کنگره جهانی نوروریستوراتولوژی (حوزه سلولهای عصبی و نحوه ترمیم و بازتوانی آسیب های عصبی ) از تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به مدت سه روز در سالن اصلی و دو سالن جانبی مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.