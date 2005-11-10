همايش بين المللي باستان شناسي شمال و شمال شرق كشور به كار خود پايان داد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به گرگان، همايش بين المللي باستان شناسي شمال و شمال شرق كشور كه از هفدهم آبان آغازشده بود ، امروز با سخنراني رييس پژوهشكده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ديگر مسئولان با موضوع بررسي كاوشهاي باستان شناسي استان هاي گلستان، سمنان، ساري و گرگان به كار خود پايان داد .

بر اساس اين گزارش، در اين همايش با حضور متخصصان و باستان شناسان داخلي و خارجي، 8 نشست برگزار شد كه در اين نشست ها 30 نفر از متخصصان در مورد نتيجه بررسي هاي بدست آمده از كاوشها و پژوهش در محوطه هاي باستاني به سخنراني و بحث و تبادل نظر پرداختند .

همچنين ، در حاشيه اين همايش، نمايشگاهي از آثار بدست آمده از كاوشهاي 4 استان برپا شد كه در آن 150 اثر از موزه ملي در معرض ديد علاقه مندان قرار گرفت .