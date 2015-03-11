زبان فارسی در تمدن اسلامی هنوز دارای نقش فراوانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۷۸ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی روز به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه موضوع تشکیل کارگروه قلمرو تمدن‌های فارسی زبان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

در گزارشی که پیرامون این موضوع ارائه شد با تشریح مفهوم و جزئیات تمدن فارسی زبان موارد دیگری مانند شاخص‌های شمول و دامنه این تمدن بر کشورها، خدمات ایرانیان به تمدن اسلامی و نقش زبان فارسی در تولید علم دینی نیز مورد اشاره قرار گرفت.

ولایتی هم پس از ارائه این گزارش طی سخنانی گفت: زبان فارسی بعد از مذهب تشیع دومین شاخص هویت ملی ما ایرانیان است.

وی افزود: بزرگان تمدن اسلامی و در رأس آنها زکریای رازی نگاشتن آثار علمی به زبان فارسی را آغاز کردند و ابوریحان بیرونی بعد از یک قرن به ۵ رساله علمی نگاشته شده به زبان فارسی توسط رازی اشاره کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: شیخ‌الرئیس ابن سینا کتاب مهم دانشنامه علایی را به زبان فارسی نگاشته است و یک سوم آثار سهروردی نیز به زبان فارسی است.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران گفت: در کنار توجه به زبان فارسی، زبان عربی به عنوان زبان فراگیر و شایع در تمدن اسلامی نیز مورد توجه بوده است.

ولایتی گفت: امروز هم علی‌رغم برخی از تلاش‌های نافرجام که در صدد جدایی انداختن بین زبان فارسی و اسلام هستند، هنوز هم زبان فارسی در تمدن اسلامی دارای نقش فراوانی است.

وی افزود: نفوذ تمدن اسلامی و زبان فارسی در کشورهایی مانند افغانستان مرهون تلاش‌های ایران در سالهای اخیر است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اینکه رئیس جمهور افغانستان در مراسم سوگند خود به زبان فارسی سخن می‌گوید مایه مباهات است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دشمنان اسلام در این منطقه برای رسیدن به اهداف خود همواره با زبان فارسی دشمنی داشته‌اند.

پس از ارائه این گزارش، موضوع همایش «ابن هیثم» در دستور کار قرار گرفت و معاون فرهنگی و رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان که مسئولیت برگزاری این همایش را بر عهده گرفته است، گزارش اقدامات انجام شده پیرامون این همایش را ارائه دادند.

بعد از ارائه این گزارش اعضا بر لزوم تبیین دقیق موضوع کنفرانس و لزوم توجه توامان به ابعاد علمی و تاریخی همایش تأکید کردند.

اعضا همچنین با توجه به نامگذاری سال ۲۰۱۵ به عنوان «سال جهانی نور» از جانب سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد «یونسکو» لزوم توجه به غنای علمی همایش را مورد توجه قرار دادند.

دستور بعدی جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران «همایش دانشگاه جندی‌شاپور» بود که گزارش روند برگزاری این همایش مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

بخشی از این گزارش سرفصل‌های همایش در عناوینی مانند نظام آموزشی، رشته‌های آموزشی و میراث دانشگاه جندی‌شاپور در تمدن اسلامی مطرح شد.