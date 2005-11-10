وزيرخارجه جديد آلمان: انرژي هسته اي حق مسلم و غرور ملي ايرانيان است ؛ جهان بايد آن را بپذيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزراي رويترز، "فرانك والتر اشتاين ماير" كه انتظار مي رود بطور رسمي در اواخر ماه جاري جايگزين يوشكا فيشر وزير امورخارجه فعلي آلمان شود گفت : "تهران حق بهره برداري ها از برنامه هاي انرژي صلح آميز هسته اي را دارد اما دنيا بايد به تضمين دست يابد كه ايران كه به دنبال بمب اتمي نيست ".

اظهارات اين مقام آلماني پس از آن صورت مي گيرد كه امروز نيويورك تايمزبه نقل از منابع مطلع فاش ساخت كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا و محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي سازمان ملل در دديدار خود توافق كردند تا آمريكا و اروپا به ايران اجازه فعاليت بسيار محدود هسته اي در خاك خود بدهد .

وزير امورخارجه آتي آلمان گفت : ايران حقي دارد و جامعه بين الملل بايد حق مسلم، غرور و افتخار ملي آن را بپذيرد اما آنچه كه مهمتر است اين است كه جامعه بين المللي هم حق دارد تا تضمينهاي عيني بدست آورد مبني بر اينكه برنامه هاي ايران انحصاراً براي مقاصد صلح آميز مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

اشتاين مايردر كنفرانسي خبري با موضوع تكثير تسليحات كشتار جمعي گفت :"روشن است كه شفافيت كامل وجود ندارد و ما هنوز سوء ظن هائي داريم كه تحولاتي (ازسوي ايران ) تعقيب مي شود و بر خلاف اصول است".

خبرگزاري رويترز همچنين به نقل از اين مقام آلماني نوشت : هنوز ايران ممكن است فعاليت هاي هسته اي پنهاني داشته باشد كه آن را بطور كامل به روي بازرسان نگشوده است و ممكن است تهران هنوز موضوعاتي را از جامعه جهاني مخفي كرده باشد.

در اواسط شهريور ماه سال جاري نيز "ولفگانگ گرهارد"Wolfgang Gerhardt، سخنگوي وزارت خارجه حزب مخالف دموكراتهاي آزاد(FDP) كه در آن زمان از وي به عنوان جانشين احتمالي فيشر نام برده مي شد در تشريح موضع دولت جديد آلمان از سه كشور اروپائي آلمان، انگليس و فرانسه خواست تا براي احياء گفتگوها با ايران تلاش كنند.

گرهارد گفت :" تصورم اين است كه هنوز گفتگوهاي ايران موضوعي شوراي امنيت نيست و به جاي آن اين گفتگو ها بايد احياء شود".