تيم فوتسال كشورمان مقابل چين به برتري رسيد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فوتسال كشورمان كه در گروه A رقابت ها با تيم هاي ماكائو و چين همگروه است در نخستين ديدار خود موفق شد با حساب 5 برصفر بر تيم چين غلبه كند. وحيد شمسايي(3گل)، محسن زارعي و كاظم محمدي در اين ديدار گل هاي تيم فوتسال كشورمان را به ثمر رساندند.

تيم فوتسال ايران روز شنبه در دومين ديدار خود به مصاف تيم ماكائو خواهد رفت.

رقابت هاي فوتسال نخستين دوره مسابقات سالني آسيا با شركت 9 تيم در سه گروه برگزار مي شود.