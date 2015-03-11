طرح آرامش بهاری در ۹۰ بقعه متبرکه قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد اظهارداشت: هر ساله در ایام نوروز از سوی سازمان اوقاف طرح آرامش بهاری در بقاع و امام زادگان اجرا می شود که این کار مهم برای تبدیل شدن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تاثیرگذار است.

وی افزود:به منظور تقویت باورهای دینی، مذهبی و بهره برداری مطلوب از فضای معنوی امام زادگان و بقاع متبرکه استان پنجمین دوره طرح ملی آرامش بهاری در نوروز سال آینده در ۹۰ امامزاده و بقعه متبرکه استان همچون سال های گذشته اجرا می شود.

عطرافشانی مزار شهدا در نوروز

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه از ۲۵ اسفندماه آئین غبارروبی و عطرافشانی امامزادگان در دستور کار این اداره قرار دارد تصریح کرد: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند سال جاری آغاز خواهد شد و تا ۱۵ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از اعزام ۲۵ مبلغ و روحانی به بقاع متبرکه شاخص استان در ایام نوروز خبر داد و یادآورشد: برپایی خیمه های معرفت در بقاع شاخص، اجرای مراسم لحظه تحویل سال، قرائت دعای لحظه تحویل سال، ایجاد غرفه های گفتمان دینی، مشاوره برای خانواده و جوانان، نقاشی با عنوان" همه واقف باشیم" و برپائی غرفه سلامت از جمله فعالیت های این طرح است که در بفاع متبرکه استان برگزار می شود.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: همچنین امسال برای اولین بار در استان با استفاده از هنرمندان و اجرای برنامه های نمایشی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فرهنگ سازی خواهد شد.

خدمات شبانه روزی ۴۰ مسجد در قزوین

وی اظهارداشت: به منظور ارائه خدمات مناسب و بیشتر به مسافران نوروزی در سال جاری با پیش بینی ۴۰ مسجد که بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات مورد نیاز مردم در ایام تعطیلات نوروزی خواهند بود به استقبال بهار خواهیم رفت که در این میان با حضور خادمان مساجد امیدواریم نیاز ضروری مسافران در استان تامین شود.

وی افزود: در سال گذشته ۲۷ مسجد به صورت شبانه روزی دایر شد و امسال با توجه به پیش بینی بالا رفتن سفرهای نوروزی ۱۳ مسجد نیز به امکانات خدماتی استان اضافه شده است.

حجت الاسلام نوروزی افزود: این اداره کل در جهت آماده سازی آستان مقدس امام زادگان و بقاع متبرکه استان، فضاسازی محیطی بقاع متناسب با طرح نوروزی آرامش بهاری و سوگواره یاس نبوی، تهیه هفت سین فاطمی(س)، انجام تبلیغات و اطلاع رسانی خبری اقدام می کند.

وی برپایی غرفه های حجاب وعفاف، ایستگاه های صلواتی و اجرای طرح مودت به منظور جذب کمک های مردمی برای بازسازی بقاع متبرکه را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در طرح آرامش بهاری دانست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با بیان اینکه ۱۰هزار نقشه زیارتی و گردشگری برای زائرین امامزاده های استان چاپ شده است افزود: تصاویر بقاع متبرکه و موقوفات شاخص در این نقشه‌ها مشخص شده است.

حجت الاسلام نوروزی، چاپ ۲۰ هزار بروشور با موضوع حجاب و عفاف، برگزاری مسابقه فرهنگی و توزیع ۵ هزار جلد کتابچه، ایجاد فضای اسکان موقت و پارکینگ رایگان و اجرای طرح یاس نبوی را از دیگر برنامه های این اداره کل عنوان کرد.

برگزاری طرح یاس نبوی در ۶۴ بقعه استان

وی با بیان اینکه طرح یاس نبوی در ۶۴ بقعه استان برگزار می شود گفت: با توجه به اینکه طرح یاس نبوی همچون سال گذشته با طرح آرامش بهاری مصادف شده است کلیه برنامه هایی که در طرح آرامش بهاری انجام می دهیم باید در شان حضرت فاطمه(س) نیز باشد.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به نیازهای جامعه در کنار وقف های متداولی که در سالهای گذشته صورت گرفته به نظر می رسد در شرایط کنونی برخی وقف ها مانند وقف حضرت زهرا و وقف های متناسب با نیاز روز لازم باشد تا ضمن فرهنگ سازی زمینه گرایش خیرین و نیکوکاران برای اجرای وقف های جدید فراهم شود.

حجت الاسلام نوروزی در ادامه از اجرای طرح دست‌های مهربانی خبر داد و افزود: در این طرح که از ۷ تا ۱۴ اسفندماه سال جاری برگزار شد بسته‌های غذایی با مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون ریال از محل موقوفات به ۴۰۰ خانواده‌ نیازمند از محل موقوفات با نیت کمک به نیازمندان اهداء شد.

موقوفات قزوین سنددار می شوند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: در حوزه فعالیت های حقوقی و ثبتی در سال جاری ۳۰۰ سند وقفی دارای پلاک اصلی شد و برای سال آینده نیز امیدواریم اسناد ثبتی ۲۰۰ موقوفه را نیز انجام دهیم.

وی افزود: در صورت تحقق برنامه های پیش بینی شده تا پایان سال آینده جشن سنددار شدن تمام موقوفات استان را با افتخار برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در پایان از ۵۷ وقف جدید در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: در سال گذشته ۶۴ وقف جدید در استان قزوین به ثبت رسید.