افزایش ۰.۸ درصدی ثبت وفات در مهلت قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن کرمی در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی به ارائه گزارش عملکرد این حوزه در سالجاری پرداخت و گفت: برگزاری پنجمین همایش مهندسی فرهنگ نام گزینی در دی ماه ۱۳۹۳ و هم اندیشی در استان ها و ادارات تابعه را از جمله اقدامات فرهنگی موثر و متناظر با فرهنگ دینی و ملی عنوان کرد که مورد تایید و تشویق شخصیتهای فرهنگی قرار گرفت.

وی بهره برداری از آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی را در ۶ خدمت عمده (تعویض و صدور شناسنامه المثنی ، تغییر نام و نام خانوادگی ، هیات حل اختلاف و پاسخگوئی به استعلامات) و ۱ خدمت جدید صدور گواهی فوت با تهیه و ابلاغ دستورالعمل مربوط را از جمله اقدامات دیگر این حوزه عنوان کرد.

معاون امور اسناد هویتی اظهار کرد: ایجاد و توسعه ایستگاه های خدمات شهروندی برای دریافت درخواست کارت هوشمند ملی در ادارات و بخش غیر دولتی به طوری که در پست ۵۲ ایستگاه، در دفاتر پیشخوان ۲۳ ایستگاه و ادارات ثبت احوال ۵۴۲ایستگاه راه اندازی شده است.

کرمی تصریح کرد: همچنین اسناد و گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی با طراحی جدید و توزیع آنها بین استانها بهمراه ابلاغ دستورالعمل مصوب شورای عالی ثبت احوال به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه تسهیل در ارائه خدمات به روز از طریق صدور شناسنامه در حداقل زمان از جمله اقدامات این حوزه در سالجاری بوده است گفت: استانهای آذربایجان شرقی و غربی ، اردبیل ، چهار محال و بختیاری ، خراسان شمالی و جنوبی ، خوزستان ، سمنان ، سیستان و بلوچستان ، قزوین ، قم ، کهگیلویه و بویر احمد ، گلستان ، مرکزی ، هرمزگان و همدان جزء استانهایی هستند که شناسنامه را بین ۱ تا ۵ روز صادر می کنند.

کرمی در خصوص ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: بهره برداری کامل از آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی بنحوی که هم اکنون تمامی درخواستهای واصله از خارج کشور در اداره کل ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال انجام می شود و به ادارات محل صدور ارسال نمی شود.

معاون امور اسناد هویتی، راه اندازی ۱۰۳ دفتر ICT در روستاها و تدوین دستور العمل آن و همجنین توسعه دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال از ۳۴۰ دفتر به ۴۵۴ دفتر را از اقدامات سالجاری در بخش دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال بیان کرد.