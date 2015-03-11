حركت به سمت خصوصی سازی با نگاه درآمدزايی غیر منطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ظهر چهارشنبه در گردهمایی برنامه ریزی تحقیقات و تکثیر بذر پنبه کشور در مشهد با اشاره به اینكه پتانسیل تولید ما در بسیاری از محصولات در طی ۲۰ سال گذشته رشد قابل توجهی نداشته است گفت: در بحث تولید پنبه از تكنولوژی و رشد این محصول برخوردار نیستیم و فاصله زیادی با تغییرات روز داریم و به همین دلیل سطح زیر كشت پنبه در استان كاهش داشته است.

مجتبی مزروعی با بیان اینكه ‌تكنولو‌ژی و علم دو مولفه ای است كه باید در جهش رو به جلو از آن استفاده كرد و اگر به این دو مولفه توجه كافی نشود قطعا از رقبا خود عقب خواهیم ماند ادامه داد: با وجود اینكه در استان از حضور محققان و كارشناسان خبره و زبده ای استفاده می كنیم و كارخانجات مناسبی نیز در تولید محصولات داریم اما تاكید بر روش های قدیمی و بهره گرفتن بدون سرمایه گذاری باعث سبقت رقبا از ما می شود.

وی بحث آب را موضوع حیاتی جهاد كشاورزی دانست كه باید به طور جدی پیگیر آن بود و افزود:‌ اصلی ترین عامل در توسعه كشاورزی آب است كه باید دید آیا بحث میزان تولید و درآمد حاصل به ازای میزان آب مصرفی در طی بیست ساله گذشته تغییری داشته است یا خیر.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی توجه به نیروی كارگری را از دیگر مولفه های بهره برداری مطلوب زراعی دانست و ابراز داشت: امروزه به ندرت افرادی پیدا می شوند كه بخواهند زمین زراعی خود را به كشت پنبه اختصاص دهند و اصطلاحا پنبه چینی داشته باشند و در این خصوص مدیریت زارعت برای محصول پنبه در سال جدید پیش رو باید برنامه مدونی را ارائه دهد تا نقاط قوت و ضعف را شناخته و با حركتی مثمر ثمر در این بخش مواجه باشیم.

وی تاكید كرد: حركت به سمت خصوصی سازی صرفا با نگاه كسب درآمد و درآمد زایی در بسیاری از فعالیت ها به ویژه در بحث آموزش و تحقیقات، ‌اقدامی علمی و منطقی نیست و بخش كشاورزی امروز نیازمند توجه ملی در سطح كلان كشور است.

۶۰ درصد اراضی پنبه در استان های خراسان است

همچنین در ادامه علی اكبر مویدی رئیس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ‌ گفت:‌ ۶۰ درصد اراضی زیركشت پنبه در كشور در سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی قرار دارد.

وی با اشاره به اینكه تامین بخشی از بذر مناطق پنبه خیز كشور بر عهده مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی است، ‌ افزود: متوسط عملكرد و تولید پنبه در خراسان رضوی بیش از متوسط كشوری است و بعضی از پنبه های بومی در شهرستان هایی همچون سبزوار و نیشابور كشت می شود كه خزانه ژنی خوبی دارند.