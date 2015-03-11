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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۱۳

دیدار وزرای خارجه سه قدرت اقتصادی شرق آسیا در اواخر ماه جاری

دیدار وزرای خارجه سه قدرت اقتصادی شرق آسیا در اواخر ماه جاری

مقامات کشورهای کره جنوبی، ژاپن و چین در خصوص تنشهای موجود به بحث و گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس تایمز، مقامات بلند پایه سیاسی از سه کشور کره جنوبی، چین و ژاپن امروز چهارشنبه در سئول با یکدیگر دیدار داشتند تا در خصوص تنشهای موجود گفتگو کرده و راه را برای نخستین دیدار در طی سه سال گذشته در سطح وزرای امور خارجه سه کشور هموار سازند.

در این دیدار که در سطح معاونت برگزار شد، معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی لی کینگ سو خطاب به همتایان خود اظهار داشت که اعتماد در میان سه اقتصاد بزرگ آسیای شرقی ریشه نگرفته است.

در حالیکه روابط چین و کره جنوبی در حال حاضر نسبت به گذشته مستحکم تر شده است، اختلافات هر دو آنها با ژاپن بر سر مسائل جداگانه و در عین حال مشترک از نقطه نظر کشمکش های منطقه ای و تاریخی همچنان به قوت خود باقی است.

انتظار می رود که دیدار وزرای امور خارجه در اواخر همین ماه صورت پذیرد.

چنانچه این دیدار موفقیت آمیز باشد، ممکن است امسال نشست هایی سه جانبه در سطوح بالاتر رهبری نیز برگزار شود.
 

کد مطلب 2516509

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