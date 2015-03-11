تودیع و معارفه بخشدار کالپوش میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قاهری بعداز ظهر چهارشنبه طی مراسمی با حضور مهدی بندرآبادی، مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری سمنان در محل بخشداری کالپوش شهرستان میامی با حکمی از سوی محمد وکیلی به عنوان سومین بخشدار این بخش معارفه شد.

مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری سمنان در این مراسم با تاکید بر اینکه مسئولیت امانتی در دستان صاحبان آن است، افزود: دسترسی مردم به مسئولان باید سهل باشد و مسئولان با برخورد خوش و مؤدبانه به مردم پاسخگو باشند.

مهدی بندرآبادی همچنین تصریح کرد: اخلاص در گفتار و رفتار، مردم را با مسئولان همراه می کند و اولین گام در تحقق این مهم نیت خالص برای خدمت است.

در حکم استاندار سمنان خطاب به قاهری به عنوان سومین بخشدار کالپوش که در این مراسم توسط مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری سمنان قرائت شد آمده است: پیگیری در حفظ و نظم وامنیت بخش، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه استحفاظی بخش، فراهم کردن بسترها لازم برای مشارکت همه جانبه مردم بخش، نظارت بر عملکرد دهیاریها و شوراها در چهارچوب قوانین و مقررات، ایجاد زمینه های لازم توسعه پایدار روستاها و اقتصاد خانواده، نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی، اجتماعی و فرهنگی بخش و گزارش مستمر به مسئولان مافوق از جمله مواردی است که انتظار می رود به نحو مطلوب پیگیری شود.

این حکم در خاتمه می افزاید: امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه و بالفعل و در چهارچوب وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پیروی از منویات رهبری، سیاست های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

درپایان این مراسم از زحمات ۲۵ ماه غلامعلی عربعامری، بخشدار قبلی کالپوش قدردانی شد.