اساس تحول هر جامعه ای آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان در محل سالن جلسات آموزش و پرورش بروجرد اظهار داشت: شورای آموزش و پرورش در راستای تقویت و رشد آموزش و پرورش در شهرستان نقشی بسیار برجسته ای دارد.

وی با بیان اینکه رسالت آموزش و پرورش رسالتی خطیر است، افزود: تربیت نیروی انسانی توانمند، متعهد و متخصص وظیفه ای سنگین بوده که بر عهده آموزش و پرورش قرار گرفته است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: اگر امروز بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم به طوریکه به اهداف مورد نظر آموزش و پرورش برسیم در آینده برای سلامت و اداره کشور دغدغه ای نخواهیم داشت.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: پیشرفت مادی و معنوی جامعه در گرو تلاش آموزش و پرورش بوده و اساس هر گونه تحول در جامعه بر عهده آموزش و پرورش است.

وی افزود: اگر کشور ایران که در حال حاضر در حال توسعه است بخواهد به مرز توسعه یافتگی برسد باید به تربیت نیروی انسانی بپردازد که این مهم بر عهده آموزش و پرورش است.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: آموزش و پرورش زمانی موفق عمل می کند که همه دستگاهها آن را حمایت کنند تا در آینده بتوانیم جامعه ای سالم و پیشرفته داشته باشیم.

امام جمعه بروجرد با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات موجود در فرهنگ جامعه ریشه دارد، ادامه داد: اگر بخواهیم مشکلات را برطرف کنیم باید آموزش و پرورش را در نظر بگیریم زیرا نقطه آغاز هر تحولی آموزش و پرورش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سال نو و اسکان مسافران نوروزی در مدارس اظهار داشت: بخش عمده کار اسکان مسافران نوروزی بر عهده آموزش و پرورش است که با توجه به کمبود امکانات در سالهای گذشته این مهم به خوبی در بروجرد انجام شده است.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه اسکان مسافران نوروزی باید از نظر امکانات در شان مردم بروجرد و مهمان نوازی آنها باشد، افزود: باید تلاش کنیم اسکان مسافران آبرومندانه برگزار شود تا مسافران نوروزی با خود خاطره ای خوش از بروجرد به همراه ببرند.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: هر گونه کمک به آموزش و پرورش بروجرد در این زمینه یک سرمایه گذاری به حساب می آید و در زمینه اسکان مسافران نوروزی و دیگر برنامه های قابل اجرای این نهاد همه دستگاههای اجرایی شهرستان باید کمک کنند.