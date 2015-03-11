  1. استانها
  2. قم
۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۴

مدیر جدید رادیو معارف منصوب شد

مدیر جدید رادیو معارف منصوب شد

قم - طی حکمی از سوی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم، مجتبی تونه‌ای به سمت مدیر رادیو معارف منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیمای مرکز قم، حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر با توجه به نظر مساعد حجت الاسلام موسوی مقدم، معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما، و تجربه‌های مدیریتی مجتبی تونه‌ای در بخش‌های برنامه ریزی و برنامه سازی در طول سال‌ها خدمت در رادیو معارف و سابقه درخشان وی در عرصه فرهنگ دینی این حکم را صادر کرده است.

در این حکم از تونه‌ای خواسته شده، برنامه سازی در رادیو معارف با هدف گسترش دین، اخلاق، امید، آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی باشد؛ مخاطب کنونی حفظ و مخاطب جدید با استفاده از قالب‌های جدید برنامه سازی و بهره‌مندی بیشتر از هنر صورت پذیرد؛ ارتباط گسترده و دقیق با مراکز و موسسات حوزوی و دانشگاهی حفظ شود و عزم ملی و ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی در جامعه مخاطبان ایجاد شود.

پیش از این حجت الاسلام لطفی نیاسر از سال ۱۳۸۷ تا ۲۱ دی ۱۳۹۳ مدیر رادیو معارف بود.

کد مطلب 2516542

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها