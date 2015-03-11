مدیر جدید رادیو معارف منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیمای مرکز قم، حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر با توجه به نظر مساعد حجت الاسلام موسوی مقدم، معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما، و تجربه‌های مدیریتی مجتبی تونه‌ای در بخش‌های برنامه ریزی و برنامه سازی در طول سال‌ها خدمت در رادیو معارف و سابقه درخشان وی در عرصه فرهنگ دینی این حکم را صادر کرده است.

در این حکم از تونه‌ای خواسته شده، برنامه سازی در رادیو معارف با هدف گسترش دین، اخلاق، امید، آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی باشد؛ مخاطب کنونی حفظ و مخاطب جدید با استفاده از قالب‌های جدید برنامه سازی و بهره‌مندی بیشتر از هنر صورت پذیرد؛ ارتباط گسترده و دقیق با مراکز و موسسات حوزوی و دانشگاهی حفظ شود و عزم ملی و ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی در جامعه مخاطبان ایجاد شود.

پیش از این حجت الاسلام لطفی نیاسر از سال ۱۳۸۷ تا ۲۱ دی ۱۳۹۳ مدیر رادیو معارف بود.