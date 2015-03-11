کشته شدن ۲۵ شبه نظامی در درگیری های ۲۴ ساعت گذشته افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در عملیات مشترک نیروهای ارتش و پلیس افغان در مناطق مختلف افغانستان دست کم ۲۵ شبه نظامی کشته شدند. وزارت کشور افغانستان امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد این عملیات طی ۲۴ ساعت اخیر در مناطق پروان، بغلان، تخار، قندوز، بدخشان، سرپل، جوزجان، بلخ، اروزگان، غزنی، پکتیکا، هرات، فراه و هلمند انجام گرفته است.

در این عملیات همچنین ۲۱ شبه نظامی مجروح و ۳ نفر دیگر از آنها بازداشت شده اند. در این بیانیه ای اشاره ای به میزان مجروحان و یا تلفات احتمالی نیروهای دولتی اشاره ای نشده است.

گفتنی است شبه نظامیان طالبان هنوز واکنشی به این بیانیه دولت افغانستان نشان نداده اند.