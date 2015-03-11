۳۰ درصد هدر رفت آب بدلیل فرسودگی شبکه های انتقال وتوزیع در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آب شهرستان شاهرود که با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای سمنان در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه ۳۰ درصد آب به دلیل فرسودگی شبکه های انتقال و توزیع هدر می رود افزود: بیش از ۲۵۰میلیارد ریال بودجه برای اصلاح شبکه های فرسوده آب شهری نیاز است.

وی با یادآوری این مطلب که میزان بارش ششه ماهه سال آبی امسال امیدوار کننده بود ولی باز هم دغدغه سال آینده ما آب خواهد بود خاطر نشان کرد: ۹۲ درصد آب در بخش کشاورزی، شش درصد در شرب و بقیه در صنعت مصرف می شود.

ضرورت تشکیل ستاد فرعی شورای حفاظت از آب و یافتن راهکارهای حفظ این منبع

فرماندار ویژه شهرستان شاهرود با تاکید بر این که برای مقابله با کم آبی می توان از ظرفیت های مردمی از جمله روحانیان، بخشداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی استفاده کرد اذعان داشت: تشکیل ستاد فرعی شورای حفاظت از آب در بخشداری ها و یافتن راهکارهای لازم برای حفظ منابع آبی موجود دو ضرورت پیش روی ماست.

هاشمی خواهان ارائه راهکارهای لازم توسط مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان مستقر در شهرستان شاهرود، خانه کشاورزی و دانشکده کشاورزی بسطام را خواستار شد و تصریح کرد: آبرسانی سیار به تعدادی از روستاهای دهستان خارتوران بخش بیارجمند انجام شده است.

کیفیت آب استان سمنان رو به کاهش است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان سمنان هم در این جلسه با اشاره به این که به دلیل کاهش بارندگی ها، نبود تعادل میان تغذیه و برداشت در دشت های استان، کیفیت آب رو به کاهش است عنوان کرد: با توجه به وسعت زیاد عرصه های بیابانی استان و تداوم پدیده خشکسالی تاثیر بارندگی های اخیر بر منابع آبی استان ناچیز بود.

اتابک جعفری فرهنگ سازی استفاده صحیح از آب و حفاظت و نگهداری از منابع آبی برای نسل آینده را یک ضرورت مهم معرفی کرد و بیان داشت: اگر مردم نسبت به مصرف این ماده حیاتی بی تفاوت باشند، احتمال تکرار مشکل حوزه آبریز ارومیه در استان وجود خواهد داشت.

۷۰ درصد بارش های استان به دلیل وجود عرصه های بیابانی تبخیر می شود

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان هم با بیان این مطلب که بارش هفته اول اسفند سال ۱۳۹۳ استان حدود یک میلیارد مترمکعب تخمین زده شد ابراز تاسف کرد که در استان به نحو مطلوب از این بارش ها استفاده نشده و بخشی از آن به صورت تبخیر و مقداری هم وارد عرصه های بیابانی شده و از دسترس خارج شد.

علیرضا توکلی با بیان این مطلب که ۷۰ درصد بارش ها به دلیل وجود عرصه های بیابانی در استان تبخیر می شود تاکید کرد: اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری برای پیشگیری از این میزان تبخیر یک ضرورت الزام آور است چرا که میزان بهره وری آب به عنوان یک ماده حیاتی در کشور و نیز استان پایین بوده و یکی از مهمترین دلایل آن استفاده از شیوه های سنتی آبیاری است که تبخیر در آن به بیشترین حد خود می رسد.

افزایش ۴۷ میلیمتری بارش باران در شش ماهه آبی سالجاری نسبت به سال گذشته

رئیس اداره امور آب و فاضلاب شهرستان شاهرود هم با بیان این مطلب که تعداد چاه های فعال شهرستان ۸۸۶ حلقه است گفت: از این تعداد ۵۹۳ حلقه نیاز به نصب کنتور هوشمند برای کنترل برداشت آب دارد که تاکنون ۵۵ عدد کنتور نصب و ۱۰۹کنتور نیز توسط مالکان خریداری یا بخشی از قیمت کنتورها پرداخت شده است.

محمد بخشی با اشاره به این که میزان بارش های اخیر نشان می دهد وضعیت رو به بهبود است اما به این معنا نیست که مشکل تبعات خشکسالی سال های گذشته جبران شده افزود: میانگین بارندگی شهرستان در شش ماهه سال آبی، ۸۳.۵ میلی متر بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷میلیمتر افزایش دارد .

تغییر الگوی کشت به صورت محلی و منطقه ای غیر قابل اجراست

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود هم طرح تغییر الگوی کشت به صورت محلی و منطقه ای را غیر قابل اجرا دانست و خاطر نشان کرد: فعالیت هایی برای اصلاح روش کشت در حال انجام هست که بخشی از ماموریت این سازمان است.

محمد رضا قاسمی در خاتمه با بیان این مطلب که با توجه به سیاستگذاری وزارت کشاورزی کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش راندمان تولید در واحد سطح در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: به همین دلیل سطح زیرکشت با ۹۰۰ هکتار کاهش به شش هزار و ۸۶۵ هکتار رسیده است.