مهر از رسانه های مورد اعتماد است/ لزوم توجه به آمایش سرزمینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ارجمند نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز به همراه امیربهادر ولیخانی مسئول روابط عمومی این سازمان عصر امروز در دفتر خبرگزاری مهر استان البرز سر زدند و ضمن بازدید از این خبرگزاری با خبرنگاران این حوزه به بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث مرتبط با کشاورزی پرداختند.



حجت الاسلام ارجمند در این بازدید گفت: خوشبختانه خبرگزاری مهر با رویکرد خود به انتشار اخبار موثق و دقیق می پردازد و این خبرگزاری مورد اعتماد ما است.



در این بازدید مباحثی همچون لزوم حفظ منابع طبیعی و تاکید مقام معظم رهبری بر این امر، توجه ویژه همه دستگاه های مرتبط برای مقابله با تغییر کاربری زمین های کشاورزی، لزوم توجه به کشاورزی اقتصادی، حمایت از کشاورزان، آمایش سرزمینی، بازبینی الگوی کشت و .... مطرح شد.



نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در سخنان خود بر لزوم توجه به آمایش سرزمینی تاکید کرد و اظهار داشت: متاسفانه کمبود کارشناس، اطاله دادرسی به پرونده های زمین خواری و گستردگی زمین ها موحب شده است که طمع زمین خواران برای ورود به این حوزه بیشتر شود.



همچنین امیر بهادر ولیخانی مسئول روابط عمومی و کارشناس حوزه کشاورزی نیز در سخنانه خود به بازبینی مدل الگویی کشت در کل کشور به خصوص در استان البرز اشاره و تصریح کرد: با شرایط جوی و بارندگی های استان نیازمند تغییر روش کشت در استان البرز برای برنامه ششم توسعه هستیم.



متن کامل این گفتگو متعاقبا منتشر خواهد شد.