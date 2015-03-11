ظرفیت محدود هتلهای بروجرد/ مدارس آماده اسکان مسافران نوروزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش بروجرد اظهار داشت: برای استقبال از مسافران نوروزی ستاد خدمات سفر ۱۷ مصوبه پیشنهاد و به تصویب رسانده است.

حجت اله یارمحمدی افزود: اسکان، معرفی ظرفیتهای تاریخی، صنایع دستی، تنظیف شهر، نظارت بر واحدهای صنفی، ارائه خدمات به گردشگران و... از مصوبات ذکر شده هستند که برای اجرای آنها در ایام نوروز همه دستگاههای مربوطه موظف و سهیم هستند.

یارمحمدی به ظرفیت محدود هتلهای بروجردی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت اسکان در بروجرد ۳۵۰ تخت بوده که این ظرفیت اندک است و ظرفیت موجود پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه های به دست آمده نیز ایجاد کمپ های موقت در بروجرد با توجه به هوای سرد و بارندگی های بهاره امکان پذیر نیست و برای استقبال از مهمانان نوروزی باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد در ادامه سخنان خود افزود: ایجاد نمایشگاه سه ساله صنایع دستی بروجرد یک اقدام به جا بوده که می تواند افتتاح بازارچه عمومی صنایع دستی را در سالهای آینده بدنبال داشته باشد.

وی عنوان کرد: تولیدات صنایع دستی هنرمندان بروجردی از تعدد و تنوع بسیار زیادی برخوردار است که این امر می تواند در معرفی سابقه تاریخی صنایع دستی در ایام نوروز مفید واقع شود.

مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بروجرد نیز در ادامه جلسه بر رعایت بهداشت عمومی در تمامی مناطق و مکانهای عمومی بین راهی، میادین، پارکها و... تاکید کرد و افزود: در ایام نوروز بازدید از تمامی اماکن با نظارت کامل انجام خواهد شد.

بختیاری اظهار داشت: در بازدید های به عمل آمده ۱۲ مدرسه از مدارسی که برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است مشکل بهداشتی دارند که هرچه سریعتر باید برطرف شود.

جمشید ابوالفتحی مدیری آموزش و پرورش بروجرد نیز در این جلسه اظهار داشت: برای اسکان مسافران نوروزی ۳۰ آموزشگاه را آماده کرده ایم که تا کنون ۲۱ آموزشگاه از تجهیزات لازم برخوردار شده و مشکل بهداشتی ندارند.

منوچهر یوسفی شهردار بروجرد نیز با تاکید بر لزوم همکاری دستگاهها با آموزش و پرورش شهرستان اظهار داشت: کمک به آموزش و پرورش در اولویت کاری شهرداری بروجرد قرار دارد.

وی بیان داشت: امید است شرایط مالی شهرداری در سال آینده بهبود پیدا کند تا بتوانیم به نحو احسن در اجرای برنامه ها آموزش و پرورش را حمایت کنیم.

شهردار بروجرد به فعالیت های انجام شده برای استقبال از مسافران نوروزی اشاره کرد و یادآور شد: تا کنون ۶۰۰ میلیون تومان رنگ و ۶۰۰ میلیون تومان گل و گیاه برای زیباسازی بروجرد خریداری شده که برای تغییر مبلمان شهری در شب عید استفاده خواهد شد.