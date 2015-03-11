بیشترین استعداد انسان در زمان اوقات فراغت شکوفا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری شامگاه چهارشنبه در جمع دانش آموزان قرارگاهی استان گلستان با عنوان همایش پیمان پایداری که در گرگان برگزار شد سخنان خود را با ذکر دو آیه پایانی سوره انشراح آغاز کرد و گفت: خوشبختی و سعادت نصیب افرادی می شود که دو رکن اساسی زندگی را رعایت کنند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری افزود: این دو رکن اساسی، برنامه ریزی و مدیریت همراه با رعایت اولویت اوقات جدی و رسمی و اوقات فراغت است که مجموع این دو اوقات، عمر انسان را تشکیل می دهد.

وی به تفاوت های اوقات فراغت با اوقات جدی زندگی اشاره و اظهار کرد: در اوقات فراغت خارج از مسئولیت های جدی تصمیم می گیریم و حق انتخاب داریم اما در اوقات رسمی مانند رفتن به مدرسه در اختیار ما نیست اما برای آینده ما بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه هر دو وقت از نظر خداوند به رسمیت شناخته شده و جزو عمر انسان محسوب می شوند خاطرنشان کرد: وقت کار و اقدامات جدی و اصلی، متن زندگی انسان را تشکیل می دهند و اوقات فراغت حاشیه زندگی نام دارند.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور با تاکید بر اینکه زندگی انسان باید بر اساس کارهای اصولی و جدی سپری شود گفت: اوقات فراغت حاشیه مهم زندگی است و اهمیت آن به اندازه ای است که اگر به خوبی مدیریت شود انسان را در عمل موفق می کند.

حجت الاسلام علی اکبری خاطرنشان کرد: انسان زمانی که کسل و بی حوصله است کیفیت کاری که انجام می دهد بسیار پایین می آید و برای کیفیت بخشییدن به اوقات جدی نیازمند اوقات فراغت هستیم.

وی ضمن اشاره به اینکه مقام معظم رهبری از اوقات فراغت به خوبی استفاده می کنند تصریح کرد: یکی از توانمندی ها و تفریح رهبر انقلاب مطالعه است و کمتر رمان برجسته ای در جهان پیدا می شود که ایشان مطالعه نکرده باشند.

وی از سلامت و تعالی بخش بودن اوقات فراغت به عنوان دو راهبرد اساسی مدیریت نام برد و افزود: اصلی ترین منطقه ای که محل رفت و آمد شیاطین برای ضربه زدن به دین جوانان است، اوقات فراغت آنها است و باید به خوبی حواستان را جمع کنید.

نماینده ولی‌فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور اظهار کرد: استعدادهای انسان بیش از اوقات جدی در اوقات فراغت شکوفا می شود زیرا در این زمان خودمان تصمیم گیرنده مدیریت آن هستیم.

حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری ادامه داد: ورزش کردن یکی از بهترین روش ها برای استفاده از اوقات فراغت است که هم سالم است و هم موجب تعالی بخشی می شود اما متاسفانه نسل امروز دچار فقر حرکتی شده است.

حجت الاسلام حاج علی اکبری در پایان خطاب به دانش آموزان بیان کرد: شما در سنینی قرار دارید که حتی اوقات جدی شما به نوعی فراغت محسوب می شود و یکی از بهترین جنس فعالیت که سالم، تعالی بخش و غنی است، حضور در انجمن های اسلامی است.