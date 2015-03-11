شناگران معلول قمی ۱۷ مدال رنگارنگ کسب کردند/ شکست ۵ رکورد ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شنای جانبازان و معلولان منطقه‌ای کشور عصر چهارشنبه در قم در حالی برگزار شد که تیم شنای قم در این مسابقات موفق به کسب ۱۷ مدال شد تا با کوله باری از مدال این مسابقات را به پایان برساند.

تیم اعزامی شنای جانبازان و معلولان قم به این مسابقات موفق به کسب ۱۷ مدال در ماده‌های مختلف شد و توانست در بخش تیمی در جمع برترین‌های این مسابقات قرار گیرد و افتخار دیگری برای ورزش قم به دست آورد.

موفقیت شناگران قمی در کسب ۱۷ مدال سبب شد تیم شنای هیئت جانبازان و معلولین قم در جدول رده بندی نهایی در میان استان‌های کشور در رده پنجم قرار بگیرد.

نفرات شنای قم را رضا بهرامی، اسماعیل اسدی، مجید شکوری، حسین علیزاده، علی زارعی، یوسف حکمی، احمد ملک‌پور و مهدی گائینی به عنوان مربی و سرپرست تشکیل دادند.

تیم‌های موسسه مالی و اعتباری افضل توس، شهرداری اراک، هیئت تهران، هیئت خراسان رضوی، هیئت گیلان، هیئت کرمان، هیئت قم و هیئت البرز در این مسابقات شرکت داشتند که تیم قم در این مسابقات با رشد آماری مدال نسبت به دوره قبل حضور پیدا کرد.

در پایان این مسابقات با احتساب مجموع مسابقات تیمی و انفرادی، تیم موسسه مالی و اعتباری توس با ۲۹۳ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید، هیئت تهران با ۲۴۱ امتیاز نایب قهرمان شد و جایگاه سوم به تیم هیئت خراسان رضوی با ۲۳۰ امتیاز رسید.

در این مسابقات ۵ رکورد ملی در مواد ۱۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر قورباغه، ۵۰ متر پروانه و ۲۰۰ متر مختلط انفرادی توسط ابوالفضل رشوندی، شناگر کلاس S۷ از هیئت تهران شکسته شد.