نخستين جشنواره عروسكي مراكز در مشهد برگزار مي شود

دبير جشنواره نمايش هاي عروسكي مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، گفت : نخستين جشنواره نمايش هاي عروسكي در شش منطقه در سراسر كشور در حال برگزاري است و مشهد به عنوان محل برپايي مسابقات منطقه چهارم، استانهاي شمال و شرق كشور را در برمي گيرد كه شامل استانهاي خراسان شمالي ، خراسان رضوي ، خراسان جنوبي، استان گلستان، مازندران و سمنان است .

حليمي در ادامه افزود: مسابقات در دو سطح آثار و نمايشهاي اعضاي مراكز كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آثار مربيان كانون داوري مي شود كه در منطقه چهارم ، يازده نمايش عروسكي از آثار برگزيده راه يافته به مسابقه با هم به رقابت خواهند پرداخت كه از اين ميان، هشت نمايش از آثار اعضاي كانون و سه نمايش نيز از ميان آثار مربيان كانون است .

وي افزود: از ميان آثار، چهار نمايش متعلق به اعضاي مراكز كانون در سه استان خراسان و يك نمايش نيز اثر مربي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مشهد مي باشد. نام اين آثار عبارتند از " طنابها " به كارگرداني ثريا يوسفي از مركز نيشابور ، " صداي دوستي " اثر فرشته قرباني از مركز سربيشه ،" سفيد و سياه " به كارگرداني زهره معمار نسب از مركز فريمان و از مركز سبزوار نيز " گرگ سرشكسته " به كارگرداني اسماعيل عسگري و نمايش " هديه شيرين " به كارگرداني سارا اميدوار از مريبان مراكز كانون در مشهد مي باشد .

وي در ادامه افزود: از استان مازندران " حكايت مشتي بابا و طوطي " و " شاهنامه آخرش خوش است " از آثار اعضاي كانون اين استان و " بهترين مادر دنيا " نمايش مربي بابل به اين مسابقه راه يافته اند ، از استان گلستان تنها يك اثر از اعضا كانون به نام " الاغي روي پل " در مسابقه شركت جسته است و سمنان نيز با دو اثر كه يك يمتعلق به سطح اعضاست به نامه " حكايت مرد و دريا " و ديگري متعلق به سطح مربيان كانون به نام " دنياي زيبا " در اين مسابقات شركت كرده است كه در نهايت از منطقه چهارم يعني منطقه متعلق به استانهاي شمال و شرق كشور، دو نمايش از اعضا و يك نمايش هم از آثار مربيان كانون پرورش فكري بريا شركت در جشنواره سراسري نمايش عروسكي كه به احتمال قوي در بهمن ماه سال جاري در مشهد برگزار خواهد شد، برگزيده خواهند شد .

دبير جشنواره در ادامه اظهار كرد: مراسم افتتاحيه اين جشنواره روز سه شنبه 24 آبان ماه از ساعت 5/5 تا 5/7 بعدازظهر در مجتمع فرهنگي – هنري كانون پرورش فكري واقع در خيابان داشن شرقي ، داخل پارك ميرزا كوچك خان برگزار مي شود .