به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه طی مراسمی با حضور نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس، فرماندار، رئیس ورزش و جوانان و سایر مسئولین رباط کریم از قهرمانان و نام آوران ورزش این شهرستان تجلیل بعمل آمد.

ابراهیم نکو در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع ورزشکاران اظهار داشت: متاسفانه بحث سرانه ها و بودجه ورزشی شهرستان جوابگوی ورزشکاران نیست و امیدواریم در سال آتی با حمایت دولت تدبیر و امید بتوان امکانات ویژه ای را برای شهرستان فراهم ساخت و گام های موثری در پیشرفت ورزش منطقه برداشته شود.

در ادامه علی بیگی عنوان کرد: در آغاز کار در شهرستان رباط کریم با توجه به کمبودها و مشکلات ورزشی تصمیم بر ان شد تا نگاهی ویژه به ورزش منطقه داشته باشیم که با همکاری اداره ورزش وجوانان گزارشات مناسبی برای فرمانداری ارسال شد و این مساله به یکی از مهمترین دغدغه های فرمانداری مبدل شد.

فرماندار رباط کریم گفت: استادیوم ورزشی شهدای رباط کریم و تکمیل زمین چمن مصنوعی از اولیتهایی بود که توانستیم طی جلسات متعدد با مسئولین استانی وشهرستانی بودجه ای با ارزش ۱۴ میلیارد ریال برای تکمیل زمین چمن مصنوعی استادیوم شهدای رباط کریم در نظر گرفته شد تا در سال آینده به مرحله بهره برداری برسد.

این مسئول با اشاره به زیر ساخت های ورزشی نصیر شهر تصریح کرد: با همت مسئولین شهری تا حدودی این زیر ساخت ها فراهم شده است و بدنبال آن هستیم تا بتوان در آینده امکانات بیشتری برای نصیر شهر فراهم شود که در این زمینه با توافق میان اداره ورزش وجوانان مقرر شد نقشه و طراحی استادیوم ۳۵ هزار متری توسط شهرداری نصیر آماده و عملیات احداث آن آغاز شود.

در پایان مراسم با اهدای تندیس و هدایایی از قهرمانان، نام آوران و خادمان ورزشی شهرستان رباط کریم تجلیل بعمل آمد.