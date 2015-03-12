سهمیه امسال استان بوشهر برای کاروان راهیان نور ۸۰۰۰ نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح الله جمیری شامگاه چهارشنبه در نشست با مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: قرارگاه راهیان نور استان بوشهر با ریاست استاندار و به دبیری سپاه امام صادق (ع) استان، جلسات و هماهنگی های لازم برای برپایی اردوی دانشجویان به مناطق عملیاتی را انجام داده است.

وی ادامه داد: هماهنگی ها با آموزش و پرورش انجام شده و استقبال دانشجویان از این اردو بسیار خوب بوده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: بیش از چهار هزار دانشجو از ۲۵ اسفندماه جاری از طریق اردوی راهیان نور به مناطق جنگی اعزام می‌شوند و عمده اعزام های دیگر نیز از مساجد، محلات، بخش ها و شهرستان ها خواهد بود.

جمیری با اشاره به اینکه پیک این برنامه در تعطیلات عید نوروز است افزود: این برنامه تا ۱۲ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

وی اضافه کرد: سهمیه امسال استان بوشهر برای کاروان راهیان نور، هشت هزار نفر است ولی هرساله بیش از ۴۰ هزار نفر از خواهران و برادران به این مناطق اعزام می شوند.

دبیر قرارگاه راهیان نور استان بوشهر با اشاره به اینکه سال گذشته ۶۵ هزار نفر از مردم به صورت خودچوش به مناطق عملیاتی سفر کردند، اظهار داشت: با توجه به برگزاری راهیان نور دریایی و هم مرز بودن استان بوشهر با خوزستان، پیش بینی می کنیم جمع اعزامی امسال استان به مناطق عملیاتی در ایام نوروز به ۱۰۰ هزار نفر برسد.

جمیری تاکید کرد: همه هم و غم ما، تامین ایمنی و سفری سالم برای دانشجویان است که آنان را سالم به خانواده‌هایشان بازگردانیم.

وی گفت: هر ساله سفره هفت سین شهدا را در اردوی کاروان راهیان نور برگزار می کنیم و علاوه بر آن، برنامه‌ای را در تاریخ ششم فروردین سال آینده، همزمان با سالروز ورود رهبری به اردوگاه حضرت زهرا (س)، برگزار خواهیم کرد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: در این سفرها که سه روزه خواهد بود، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان منتقل می شود.