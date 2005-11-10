ما مسوولان بايد رضايت مردم را در مراجعه آنان جلب كنيم

عبدالله سهرابي در پايان اولين ملاقات عمومي خود كه صبح پنج شنبه شروع شد و تا بيش از پنج ساعت به طول انجاميد، در گفت و گو با خبرنگار "مهر" با تاكيد بر اينكه با برگزاري يكروز ملاقات عمومي با شهروندان استان در هفته تلاش مي شود مشكلات آنان كاهش يابد تصريح كرد: يكي از اساسي ترين اولويت هاي دولت احمدي نژاد توجه به مردم و بخصوص قشر محروم و مستضعف جامعه است چنانكه تاكنون بيشترين دستورالعمل ها و توجهات وي مربوط به كاهش مشكلات مردم بوده است.

سهرابي با اشاره به نوع مشكلات مراجعه كنندگان گفت: تلاش هاي خوبي در استان مركزي طي سالهاي گذشته صورت گرفته است اما به نظر مي رسد با توجه به سرمايه گذاريها در استان و توانمندي اين استان مي شد بهتر از اين كار كرد.

وي مشكل بيش از 80 درصد مراجعه كنندگان را مالي و اقتصادي و بيكاري عنوان كرد و افزود: استانداري شما بر حل مشكلات تاكيد نمي كند بلكه با ارائه راهكار حل مشكلات را پيگيري مي كند.

استاندار استان مركزي برخي از مشكلات استان را اشتغال جوانان و لزوم بكارگيري نيروهاي بومي جوان در واحدهاي صنعتي و توليدي استان، آلودگي هوا و آب استان بخصوص شهر اراك و مصرف آب با نيترات بالا در اراك، لزوم پيگيري تكميل سد كمال صالح و سد ساوه عنوان كرد.

وي در ادامه گفت: طي سه تا چهار روز آينده تكليف استانداران استانهاي باقي مانده كشور روشن مي شود و پس از برگزاري سمينار استانداران با وزير كشور مطالبات مردم مورد بررسي و اختيارات استانداران افزايش مي يابد.

وي فصل الخطاب مطالبات مردم را سخنان رهبري عنوان كرد و اظهار داشت: به گفته رهبر معظم انقلاب پس از استقرار كامل دولت و همه استانداران رهبري از جانب مردم مطالبات را تقاضا خواهد كرد.

در اولين ملاقات استاندار با شهروندان استان بيش از 50 مراجعه كننده با طرح شكايات خود خواستار مساعدت استاندار شدند كه جمعي از آنان مشكلاتشان در همان محل حل شد. بيشتر مشكلات مردم مالي و بيكاري جوانان بود.