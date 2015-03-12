تیم بسکتبال شهرداری گرگان در تهران از نفت آبادان میزبانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله کبیر، شامگاه چهارشنبه، در نشست با رسانه های استان، گفت: تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته هشتم دور رفت مسابقات لیگ حرفه ای در سالن آزادی تهران پذیرای تیم پالایش نفت آبادان است.

وی افزود: هرچند طبق برنامه مسابقات این مسابقه باید در گرگان برگزار می شد اما به علت حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، دوتیم باید در شهری بی طرف به مصاف هم بروند.

سرمربی تیم شهرداری گرگان از تصمیم کمیته انضباطی مبنی بر انجام مسابقه خانگی در خارج از خانه انتقاد کرد و درباره اینکه بازی با پالایش نفت آبادان باید در تهران برگزار شود گفت: بازی با نفت آبادان برای ما بسیار مهم بوده است. من فکر می کنم شیطنت هایی در این موضوع به وجود آورده اند تا ما مجبور شویم بازی با نفت را در تهران انجام بدهیم.

وی در ارتباط با اینکه پیشتر صحبت از عدم انجام مسابقه در خارج از گرگان به میان آمده بود تصریح کرد: اگر می خواستیم این بازی را انجام ندهیم هیات رئیسه باید تصمیم می گرفت وگرنه چاره ای جز انجام بازی نداشتیم.

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در حکم ابتدایی خود در تاریخ ۱۷ اسفند، تیم شهرداری را از انجام سه بازی خانگی و حضور تماشاگران محروم کرده بود. این حکم بر اساس اتفاقات پیش آمده در بازی هفته ششم برابر تیم مهرام تهران صادر شده بود. همین کمیته در بررسی مجدد بخشی از حکم ابتدایی را تغییر داد اما حکم نخستین بازی خانگی تیم شهرداری پس از آن ماجرا به قوت خود باقی ماند.

بنابراین بازیکنان تیم شهرداری که روز دوشنبه در ماهشهر به میدان رفته اند و سه شنبه به گرگان بازگشته اند باید امروز (پنجشنبه) بار دیگر خارج از خانه به میدان بروند.

لازم به ذکر است، در حال حاضر نماینده گرگان با کسب ۱۱ امتیاز از ۷ بازی در مکان چهارم و نماینده آبادان با کسب تنها یک پیروزی از ۶ مسابقه و ۷ امتیاز در مکان هشتم جدول ۹ تیمی مسابقات قرار دارند.

بازی دوتیم در لیگ ملی با کسب یک پیروزی برای هر یک از دوتیم به پایان رسیده است. باتوجه به اینکه تیم شهرداری در هفته پایانی نیم فصل نخست با قرعه استراحت مواجه شده است، بازی برابر نفت آبادان به عنوان آخرین بازی نماینده گرگان در دور رفت مسابقات به حساب می آید.