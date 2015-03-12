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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۴۲

رئیس كمیسیون انرژی سازمان مهندسی كشور:

مركز ملی تربیت مدیران انرژی ساختمان در مشهد راه اندازی می شود

مركز ملی تربیت مدیران انرژی ساختمان در مشهد راه اندازی می شود

مشهد- رئیس كمیسیون انرژی سازمان مهندسی كشور گفت: به منظور بهره وری انرژی ساختمان نخستین مركز ملی تربیت مدیران انرژی ساختمان كشور در مشهد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسماعیلی شامگاه چهارشنبه در نخستین نشست خبری سمینار تخصصی ساختمان سبز كه در تالار جلسات معاونت فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار كرد: یكی از مهمترین اركان در بهره وری انرژی ساختمان داشتن نیروهای متخصص فنی در زمینه های طراحی، عمران، معماری، سازه و تاسیسات است که به همین منظور نخستین مركز ملی تربیت مدیران انرژی ساختمان كشور در مشهد راه اندازی می شود.

وی افزود: میزان مصرف انرژی در صنعت ساختمان چهار برابر صنایع دیگر در كشور است لذا بحث بهره وری و كاهش تلفات انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در ارتباط با جایگاه خراسان رضوی در صنعت ساختمان بیان كرد: این استان در بخش بهره وری انرژی ساختمان پیشروی سایر استان های كشور است.

وی عنوان كرد: امروز بحث توسعه پایدار، محیط زیست و بهره وری انرژی دغدغه روز دنیا است كه متاسفانه زیرساخت های لازم آن در كشور به خوبی فراهم نشده است.

اسماعیلی تصریح كرد: منظور از ساختمان سبز ساختمانی است كه نه تنها مصرف كننده انرژی است بلكه تولیدكننده انرژی میكند و از هدر رفت انرژی در كل ساختمان جلوگیری می كند.

وی اضافه كرد: در راستای ارزیابی بهره وری انرژی در ساختمان های در حال ساخت كشور طرح ارزیابی و سنجش شاخصه های ساختمان سبز توسط هسته پژوهشی توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد در قالب آیین نامه  تدوین شده است.

رئیس كمیسیون انرژی سازمان مهندسی كشور اذعان كرد: براساس این آیین نامه نظارت و كنترل بر فرایند ساختمان و رعایت اصول بهره وری انرژی بومی سازی شده و توسط چك لیست هایی رتبه بندی خواهد شد.

وی گفت: متاسفانه عمر مفید ساختمان در كشور ۴۰ سال و در دنیا ۱۲۰سال برای هر ساختمان است چنانچه بتوانیم طول عمر ساختمان ها را افزایش دهیم می توانیم صرفه جویی چشمگیری در بحث سوخت و انرژی در كشور داشته باشیم.

کد مطلب 2516675

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