خروج از NPT و فعاليت دوباره تاسيسات هسته اي در دستور كار دولت قرار بگيرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين گروه از دانشجويان زاهداني صبح امروز با راهپيمايي و تجمع در مقابل دفتر نمايندگي سازمان ملل در امور پناهندگان ضمن دادن شعارهايي بر ضد آمريكا، اسرائيل و انگليس ، خواستار تعليق كامل پروتكل الحاقي و راه اندازي كامل فعاليت هاي هسته اي نطنز شدند

اين دانشجويان تاكيد كردند: جنگ كشورهاي استعمارگر با ما بر سر انرژي هسته اي نيست بلكه جنگ اصلي آنها جنگ ايدئولوژيكي است.

دانشجويان با راهپيمايي به سمت دفتر نمايندگاني سازمان ملل در امور پناهندگان به دادن شعارهايي از قبيل ذيل پرداختند:

- مي ميريم ، مي ميريم ، سازش نمي پذيريم

- شوراي حكام آژانس، استقلال، استقلال

- سفير روباه پير اخراج بايد گردد

- مرگ بر آمريكا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر انگليس

- دانشجو بيدار است از استكبار بيزار است

- غني سازي بومي حق مسلم ماست - خروج از NPT خواسته ملت ماست

در اين تجمع كه در مقابل دفتر كميسارياي سازمان ملل در امور پناهندگان صورت گرفت، خسروي از اساتيد دانشگاه با اشاره به سكوت سازمانهاي بين المللي در مقابل ظلم و جنايت صورت گرفته نسبت به ملتهاي ستم ديده اي مثل فلسطين و ايجاد زراد خانه هاي هسته اي توسط اسرائيل و آمريكا گفت : همين كشورها در مقابل فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران موضع گيري هاي خصمانه مي نمايند.

وي اضافه كرد : امروز در دنيا كشورهايي باغي و عوامل اصلي مخل امنيت و صلح جهاني مثل اسرائيل پايبند به هيچگونه پروتكل و قراردادهاي بين المللي نيستند و در عين حال آنها در مقابل ملت هاي ديگر مدعي صلح و امنيت حقوق بشر مي باشند.

در بخشي ديگري از سخنان خود با توجه به مفاد قرارداد NPT و پادمان هاي آژانس بين المللي انرژي هسته اي اظهار داشت : آژانس بايد به كشورهاي عضو پروتكل كمك كند تا به فناوري صلح آميز هسته اي دست يابند، در صورتي كه عملكرد آژانس در برابر ايران در طي اين مدت عكس اين بوده است اما ما دانشگاهيان با اصرار از مقامات سياسي كشور مي خواهيم كه از پايبندي به قراردادي كه به هيچ عنوان منافع ملي ما را تامين مي كند دست بردارند و قاطعانه خواستار خروج از NPT هستيم.

در ادامه اين تجمع قطعنامه اي از سوي دانشجويان قرائت گرديد. در بخشي از اين قطعنامه آمده است : ما دانشجويان از دولت مي خواهيم هرچه سريعتر نسبت به انجام اقدامات زير عمل نمايد:

1- تعليق كامل پروتكل الحاقي و راه اندازي كامل فعاليتهاي هسته اي نطنز

2- تجديد نظر در روابط اقتصادي در راستاي تنبيه و يا تشويق كشورهايي كه له يا عليه ايران به قطعنامه شوراي حكام راي داده اند.

3- تنزل سطح روابط ديپلماتيك از سفير به كاردار، همچنين به سه كشور اروپايي و به خصوص انگليس گوشزد نماييم اگر به روابط رياكارانه خود تحت لواي شعارهاي زيبا ادامه دهند، اين امر منجر به تعطيل شدن سفارت آنها در ايران خواهد شد.

4- به جامعه جهاني هشدار مي دهيم كه هرچه سريعتر در مقابل حركاتي كه منجر به تسلط كامل استكبار جهاني بر كشورهايي كه فاقد چرخه سوخت هسته اي اند خواهد شد، موضع گيري همه جانبه نمايند.