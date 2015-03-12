به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: خوشحال هستم که توانستیم با عملکرد خوبی که از خود به نمایش گذاشتیم، به عنوان صدرنشین راهی پلی‌آف شویم.

وی افزود: اصفهان شرایط بسیار خوبی در لیگ دسته اول والیبال داشت و تیم ذوب‌آهن اصفهان در این مسابقه بسیار خوب ظاهر شده و عملکرد خوبی داشت.

سرمربی تیم والیبال کاله عامل حق اصفهان را حضور در لیگ برتر دانست و تصریح کرد: باید بگویم که اصفهان باید در لیگ برتر والیبال حضور داشته باشد و انگیزه و کیفیت بازی تیم ذوب‌آهن اصفهان این موضوع را به خوبی نشان داد.

وی درباره کیفیت فنی تیم ذوب‌‌آهن اصفهان بیان داشت: ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی به شمار می‌رفت و حریف سختی برای ما بود اما تلاش کردیم که مقابل این تیم پیروز شده و به پلی‌آف صعود کنیم.

کاظمی اضافه کرد: خوشحال هستم که بااین پیروزی به لیگ برتر صعود کرده و در حال حاضر به دنبال قهرمانی در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور هستیم.