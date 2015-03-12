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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۶

حسین کاظمی:

والیبال اصفهان باید در لیگ برتر حضور یابد/تمجید از عملکرد ذوب‌آهن

والیبال اصفهان باید در لیگ برتر حضور یابد/تمجید از عملکرد ذوب‌آهن

اصفهان- سرمربی تیم والیبال کاله آمل گفت: باید بگویم که جای والیبال اصفهان در لیگ برتر خالی است و باید برای حضور تیمی از این استان در لیگ، تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: خوشحال هستم که توانستیم با عملکرد خوبی که از خود به نمایش گذاشتیم، به عنوان صدرنشین راهی پلی‌آف شویم.

وی افزود: اصفهان شرایط بسیار خوبی در لیگ دسته اول والیبال داشت و تیم ذوب‌آهن اصفهان در این مسابقه بسیار خوب ظاهر شده و عملکرد خوبی داشت.

سرمربی تیم والیبال کاله عامل حق اصفهان را حضور در لیگ برتر دانست و تصریح کرد: باید بگویم که اصفهان باید در لیگ برتر والیبال حضور داشته باشد و انگیزه و کیفیت بازی تیم ذوب‌آهن اصفهان این موضوع را به خوبی نشان داد.

وی درباره کیفیت فنی تیم ذوب‌‌آهن اصفهان بیان داشت: ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی به شمار می‌رفت و حریف سختی برای ما بود اما تلاش کردیم که مقابل این تیم پیروز شده و به پلی‌آف صعود کنیم.

کاظمی اضافه کرد: خوشحال هستم که بااین پیروزی به لیگ برتر صعود کرده و در حال حاضر به دنبال قهرمانی در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور هستیم.

کد مطلب 2516681

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