به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم مسابقات لیگ بر‌تر هندبال باشگاه‌های کشور عصر پنج شنبه در حالی آغاز می‌شود که صبا در نیم فصل دوم به دنبال فرار از جمع قعرنشینان است.

وضعیت نابسامان تیم هندبال صبای قم در مسابقات این فصل سبب شده اهالی ورزش قم نسبت به تیم هندبال صبا نگاهی ناامیدانه داشته باشند با این حال شاگردان امیرحسین صفوی امیدوارند با تلاش در ادامه فصل حداقل در مصاف با رقبای قعر جدولی امتیازات لازم را جمع آوری کنند.

صبا در نیم فصل نخست عملکردی ناامیدکننده داشت و در ۱۲ مسابقه خود تنها در یک مسابقه طعم پیروزی را چشید و در ۱۱ بازی دیگر خود یکی پس از دیگری مغلوب شد که البته این شکست‌ها تهی از حواشی نبود.

اختلافات با باشگاه صبا بر سر مسائل مالی، تعطیلی تمرینات تا مشخص شدن تکلیف حضور صبا در ادامه لیگ و عدم حضور در میدان در مسابقه خانگی برابر سنگ آهن بافق بخشی از اتفاقاتی بود که صبا در نیم فصل نخست تجربه کرد.

امیر حسین صفوی و تیمش تنها پیروزی خود در نیم فصل را در برابر تیم قعرنشین و بحران زده همیاری آذربایجان غربی به دست آوردند که ظاهرا از نظر وضعیت مالی و پشتیبانی وضعیتی حتی بد‌تر از صبا دارد و گزینه نخست سقوط به دسته اول است.

حضور صبا در رده دوازدهم و ماقبل آخر جدول رده بندی سبب شده احتمال بقای این تیم در لیگ بر‌تر قابل توجه نباشد اما نتایج صبا در مسابقه رودررو با تیم‌هایی چون نیروی زمینی یا سنگ آهن بافق می‌تواند در سرنوشت صبا اثرگذار شود البته به شرطی که تغییری اساسی در کار فنی و غیر فنی صبا ایجاد شود.

کسب یک پیروزی از ۱۲ مسابقه به خودی خود گویای مشکلات تیم هندبال صبای قم است و بدون شک تیمی که حتی معمولی بسته شده باشد حداقل در مسابقات خانگی بهتر عمل می‌کند.

دیدار این هفته تیم صبای قم در شرایطی برابر نفت و گاز گچساران برگزار می‌شود که صبا در مسابقه رفت در خانه حریف بازنده شد و می‌خواهد این بار در سالن شهید حیدریان برنده بازی باشد و مرهمی بر زخم‌های خود بگذارد.

نفت و گاز گچساران تیمی میانه جدولی است که می‌تواند برای صبا حریف سرسختی باشد اما صبا نشان داده که در صورت حفظ تمرکز ظرفیت پیروزی بر چنین تیم‌هایی را دارد مشروط بر اینکه بتواند از فرصت‌های گلزنی خود بهتر استفاده کند و منسجم‌تر دفاع کند.

بی‌تردید برتری خانگی صبا بر نفت و گاز گچساران می‌تواند روحیه و انگیزه مضاعفی به بازیکنان این تیم ببخشد گرچه بازیکنان و کادر فنی صبا به شدت نسبت به عدم پشتیبانی لازم تیم هندبال از سوی باشگاه صبای قم گلایه دارند.

سید علیرضا طباطبایی رئیس هیئت هندبال استان قم نیز در آخرین اظهار نظر خود اقدام تیم هندبال صبا برای انصراف از ادامه لیگ بر‌تر را منتفی دانسته و اعلام کرده که باشگاه صبا هزینه‌های جاری و مخارج کلی تیم هندبال را پرداخت می‌کند اما مطالبات بازیکنان در زمانی پرداخت می‌شود که پولی به حساب باشگاه صبا واریز شود.

وی عدم حضور تیم صبا در مسابقه خانگی برابر سنگ آهن بافق را بدون هماهنگی هیئت هندبال عنوان کرده و اظهار کرده که تیم هندبال صبا تا پایان لیگ به کار خود ادامه می‌دهد.

صبا و علل ناکامی

کسب یک پیروزی از ۱۲ مسابقه به خودی خود گویای مشکلات تیم هندبال صبای قم است و بدون شک تیمی که حتی معمولی بسته شده باشد حداقل در مسابقات خانگی بهتر عمل می‌کند.

صبا در ابتدای فصل بهترین بازیکنانش را از دست داد و نتوانست بازیکنی غیر بومی و در سطح لیگ بر‌تر جذب کند زیرا پولی در باشگاه صبا برای عقد قرارداد با بازیکن لیگ برتری و پرداخت پیش قسط قرارداد آن بازیکن وجود نداشت.

فرآیند بومی سازی گرچه در ورزش امری مثبت تلقی می‌شود اما زمانی که بقای یک تیم را به خطر اندازد اقدامی غیر کار‌شناسی است و بدیهی است که اغلب تیم‌ها برای اینکه نقاط ضعف خود را برطرف کنند ترکیبی معقول از بازیکنان بومی و غیر بومی را روانه کارزار لیگ می‌کنند.

پس از بومی سازی اجباری تیم هندبال صبا نفراتی به این تیم اضافه شدند که به گواهی امیرحسین صفوی سرمربی تیم هندبال صبا باید سال‌ها در سطوح پایین‌تر به تجربه اندوزی می‌پرداختند اما جایگاه‌های خالی تیم هندبال صبا سبب شد این بازیکنان به یک باره سر از تیم اصلی دربیاورند.

با این حال پس از برگزاری جلساتی بین تیم هندبال، باشگاه صبا و اداره کل ورزش و جوانان قم، مقرر شد تیم هندبال صبا به کار خود ادامه دهد و بخشی از مشکلات این تیم حل شود.

صبا در حالی در جمع قعرنشینان قرار دارد که باید در نیم فصل دوم نمایش متفاوتی داشته باشد تا بتواند در لیگ بر‌تر باقی بماند اما این تیم باید رویه‌ای متفاوت در پیش بگیرد در غیر این صورت سقوط صبا به دسته اول اجتناب ناپذیر است.

طباطبایی: صبا ظرفیت بقا در لیگ بر‌تر را دارد

رئیس هیئت هندبال قم با بیان اینکه راه‌یابی هدف پویان قم به لیگ بر‌تر بانوان نشانگر رشد هندبال قم است، گفت: تیم هندبال صبای قم ظرفیت بقاء در لیگ بر‌تر را دارد.

سید علیرضا طباطبایی در گفتگو با مهر اظهار داشت: صبا امروز در قم باید به دیدار نفت و گاز گچساران برود در حالی که پیروزی در این مسابقه صبا را به بقا در لیگ امیدوار می‌کند گرچه با شرایط مالی کنونی مشکلاتی وجود دارد.

وی عنوان کرد: تیم هندبال صبای قم ظرفیت بقا در لیگ بر‌تر را دارد اما باید در نیم فصل تقویت شویم و باشگاه صبا نگاه مثبتی به این تیم داشته باشد البته باشگاه صبا پیش از آغاز فصل اعلام کرده بود که مشکل مالی وجود دارد اما در عین حال هزینه‌های جاری تیم را پرداخت می‌کند.

رئیس هیئت هندبال قم تصریح کرد: صبا در مسابقات این فصل خود در لیگ بر‌تر هندبال به جز بازی برابر همیاری ارومیه در قم برابر سایر تیم‌ها شکست خورده اما می‌تواند در ادامه فصل حداقل در بین تیم‌های حاضر در فصل آینده قرار گیرد.

طباطبایی افزود: امیدواریم مشکلات مالی تیم صبای قم حل شود و تیم هندبال نیز با حل این مشکلات وضعیت بهتری پیدا کند.